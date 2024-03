Pechino Express 2024, terza tappa de La Rotta del Dragone. FOTO

10/23

Arriva lo stop alla gara e i viaggiatori devono cercare un posto per la notte in città o in campagna. Anche Le Ballerine, inizialmente in difficoltà, trovano una sistemazione, ma si devono guadagnare la loro prima notte aiutando nei lavori di casa. La giornata di viaggio si conclude con I Brillanti in testa, I Fratm in seconda posizione, Le Ballerine in terza, I Caressa in quarta, Italia Argentina in quinta, I Giganti in sesta, I Pasticcieri in settima e Le Amiche in ottava

Pechino Express, le coppie trovano un alloggio per la notte. VIDEO