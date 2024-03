Pechino Express, seconda tappa del viaggio nel nord del Vietnam

Prosegue l’appassionante viaggio lungo La Rotta del Dragone condotto da Costantino Della Gherardesca e con l’inviato speciale Fru. Partenza a Lang Son, arrivo a Cao Bang dopo 180 chilometri di corsa nel Nord del Vietnam. Ancora in gara tutte le coppie di viaggiatori. In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Il conduttore Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Fru guideranno i viaggiatori alla scoperta di paesaggi mozzafiato, dove gli occhi si aprono spontaneamente alla contemplazione e allo stupore. La rotta del Dragone porterà i viaggiatori in corsa tra Lang Son fino a Cao Bang, passando per Dong Dang, Hung Viet e Phúc Sen, quest’ultima tappa intermedia fondamentale dove le coppie firmeranno il libro rosso: un viaggio faticosissimo per un totale di 180 chilometri zaino in spalla.

In questa nuova puntata – attesa per giovedì 14 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – i concorrenti, provvisti solamente di uno zaino contenente una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, cominceranno il loro viaggio da Lang Son, una delle città più a nord del Paese. La coppia dei Romagnoli, che ha vinto la prima tappa, riceverà da Costantino Della Gherardesca la temuta e pesantissima busta nera, che al traguardo decreterà se la puntata è eliminatoria o meno.