4 Ristoranti, stasera Alessandro Borghese a Monza. Le anticipazioni

Tra il fascino di un romanzo storico e la velocità di un autodromo adrenalinico: con chef Borghese si elegge il miglior ristorante chic di Monza. Domenica 4 febbraio in prima serata. In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Mentre si sfogliano le pagine del più celebre romanzo storico italiano, I Promessi Sposi, vetture futuristiche sfrecciano sulla terza pista più antica al mondo, l’Autodromo Nazionale: è Monza l’ottava tappa di questo ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti . Nell’episodio di domenica 4 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , l’iconico van di chef Alessandro Borghese costeggerà il fiume Lambro e si fermerà nel cuore della Brianza per esplorare la gastronomia di una città dalle mille anime.

Nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia anche gli amanti della buona cucina scopriranno in Monza una proposta culinaria ricca e variegata. Per molti è il risotto alla luganega a prendersi tutta la scena, in realtà anche la cassoeula e la torta paesana hanno contribuito a tramandare nei decenni la storia gastronomica della città, mentre oggi nuove idee culinarie all’insegna della ricerca e della novità si fanno strada nella ristorazione cittadina. Tra locali tradizionali ancorati al passato e location innovative che strizzano l’occhio al futuro, lo chef Alessandro Borghese eleggerà il miglior ristorante chic di Monza.

Monza sa mettere d’accordo proprio tutti: gli amanti della cultura hanno l’imbarazzo della scelta con splendidi monumenti storici come il Duomo e la Reggia, chi ama stare all’aria aperta opta per le passeggiate nel verde dei Giardini Reali e del Parco di Monza, i più sportivi non possono vivere senza l’adrenalina del Gran Premio d’Italia di Formula 1, che si corre proprio nell’Autodromo Nazionale, un vero e proprio “tempio della velocità”.

Nella nuova puntata di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” – attesa per domenica 4 febbraio, in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – i 4 ristoranti in gara sono “Ristorante Mamíe” di Maria Rosaria, “Seta Monza” di Giorgia, “La cantina della monaca” di Giordano e “OrsoBRUNO” di Matteo.

LE REGOLE DEL GIOCO

Le regole del gioco non cambiano: quattro ristoratori, che condividono una caratteristica o un aspetto particolare, gareggiano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’inconfondibile “dieci” dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati da chef Borghese, che non rinuncia a una scrupolosa ispezione in cucina per assicurarsi che gli standard di pulizia e ordine siano rispettati.

La temibile valutazione prosegue durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione. I commensali prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, rappresentativo del territorio di riferimento e ordinato da tutti i ristoratori al tavolo, per dar vita a un confronto ancora più diretto. A Monza, non potranno che sfidarsi sul risotto alla monzese, preparato con la gustosa luganega: la particolarità è che questa tipica salsiccia lombarda viene aggiunta a pezzettini, dando origine a un piacevole contrasto tra la cremosità del riso e la consistenza della carne; ciascuno, però, aggiunge ingredienti per proporre una versione inedita della ricetta tradizionale.

Il giudizio di chef Borghese sulla gara tra ristoratori viene svelato alla fine e, come sempre, i suoi voti possono confermare o ribaltare la classifica. Il vincitore di ogni puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceverà un contributo economico da investire nella propria attività.