MasterChef 13, tra Vigili del fuoco, cucina romana e "pacco da giù"

Le sfide di MasterChef Italia ( LO SPECIALE ) sono talmente infuocate da aver bisogno di un’intera squadra di vigili del fuoco: per i cuochi amatoriali sarà una prova in esterna speciale, quella in programma nella serata di giovedì 11 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e sempre disponibili on demand. La classe e i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli si sposteranno, infatti, alle Scuole Centrali Antincendi di Roma, tempio nazionale dei Vigili del Fuoco dove vengono addestrati tutti gli operatori d’Italia, e le due brigate si daranno battaglia sotto il fuoco incrociato dei giudici. Qui gli aspiranti chef dovranno esprimere al meglio il fuoco di passione per la cucina che arde dentro di loro e sostenere una prova basata su una delle cucine tradizionali italiane più amate in tutto il mondo, la cucina romana.

le golden pin in palio

Sarà, per loro, una serata intensa: tutti gli equilibri della Masterclass saranno pronti a sciogliersi come ghiaccio tra le fiamme già a partire dalla Mystery Box, che costringerà i cuochi amatoriali a lavorare in coppia, ricercando la sinergia vincente per aggiudicarsi le due Golden Pin in palio; questa volta sotto la mitica scatola non ci saranno ingredienti bensì due bizzarri oggetti da impiegare durante la cucinata, prima della quale chef Barbieri salirà in cattedra per uno show cooking memorabile.

A seguire, nella serata dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, l’Invention Test sarà dedicato a una delle forme più belle che assume l’amore familiare, il “pacco da giù”: chef Cannavacciuolo lo spedirà ai membri della Masterclass organizzando una prova che metterà a dura prova i rapporti tra loro.

Infine, dopo la prova in esterna, sempre negli episodi di giovedì 11 gennaio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go – il Pressure Test sarà più che mai ad altissima temperatura e dedicato ai funghi: per qualcuno dei cuochi amatoriali il boccone risulterà “velenoso”?