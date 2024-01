MasterChef 13, l'uscita di scena di Valeria e Nicolò. L'intervista

Le due “prime volte” del quarto appuntamento con la tredicesima edizione di MasterChef Italia ( LO SPECIALE ), alzano la fatidica asticella e il tasso adrenalinico che ne consegue galoppa tra l'ansia collettiva ai fornelli e al cospetto dei giudici ai quali in serata si unisce lo chef bistellato brasiliano Alex Atala. Il genio creativo, che sfoggia tra l'altro un italiano fluente, è impegnato da anni a salvaguardare la biodiversità della foresta amazzonica ( VIDEO ) e nelle cucine di MC scompiglia le carte tra i banchi portando una ventata di vitalità e fantasia, ingredienti indispensabili insieme al talento. Tra la novità della Golden Mystery Box, le difficoltà dell’Invention Test con protagonista il baccalà e il primo insidiosissimo Skill Test di stagione, per il quale i tre giudici sono stati affiancati da Atala, due stelle Michelin al D.O.M. di San Paolo, a uscire di scena, abbandonando per sempre il loro grembiule bianco, sono Valeria e Nicolò .

le interviste a valeria e nicolò

Una parola sui giudici e chi tra i tre vi ha stupito di più.

Valeria: "Tutti e tre sono persone nobili, il mio feeling con Antonino Cannavacciuolo era forte, ma anche con gli altri due è stato subito molto stretto".

Nicolò: "Il mio legame con Cannavacciuolo era e continua a esserci, la rivelazione invece per me è stato Locatelli, si è dimostrato una brava persona che davvero teneva a noi, ci rincuorava e ci stimolava".

Chi vorreste vedere sul gradino più alto del podio?

Valeria: "Starete a vedere, io vorrei vincesse Marcus perché è quello più modesto, con quel suo modo di fare particolare è il più sportivo, il più tranquillo".

Nicolò: "Sul podio? Il sogno di tutta Italia, e anche il mio, sarebbe di vedere Settimino, ma se devo stare su un piano più obiettivo e realistico direi Antonio".

Con il senno del poi, avete qualche rimpianto?

Valeria: "Assolutamente no, per me è andato tutto come doveva andare, sono stata felice, non rimpiango niente. Sono arrivata fin qui a MasterChef non perché fossi la più brava, ma perché volevo cavalcare una nuova onda e l'ho fatto".

Nicolò: "L'incidente del taglio allo Skill Test non ci voleva anche perché lavorare con il guanto non è semplice, ho rimpianto di aver sbagliato la prova questo sì, ma considerando anche tutto l'aspetto emotivo me ne sono fatto una ragione. Come ho detto ieri in puntata, sono uscito dispiaciuto ma sempre sorridente".

Che esperienza è stata MasterChef?

Valeria: "Un'esperienza nuova e bellissima, di quelle che capitano solo una volta nella vita. Quel grembiule bianco è stata come una medaglia, indimenticabile".

Nicolò: "So che è scontato ma è altrettanto giusto ripeterlo: per me è stata un'esperienza immersiva, qualcosa che ti prende in tutto e per tutto, il valore aggiunto poi è stato conoscere persone che al di là della passione comune, sono molto diverse tra loro, anche anagraficamente. Ciascuno con la propria storia, la propria vita. Personalmente ho legato molto con Antonio che tuttora sento ogni giorno telefonicamente, Settimino e Deborah, ma devo dire che voglio bene a tutti, chi più, chi meno".