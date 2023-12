GialappaShow, da Carcarlo Pravettoni al duetto Tiziano Ferro e Madame

Nell'ultima puntata della seconda edizione di GialappaShow (il “The best of” va in onda lunedì prossimo, 11 dicembre, alle ore 21.30 su TV8 e Sky Uno), il Mago Forest era affiancato da Elena Santarelli. I momenti clou della serata nei video

Nell'ultimo appuntamento di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, ad affiancare il Mago Forest alla conduzione questa volta c’è stata Elena Santarelli. In studio, Giovanni Floris e Mara Sattei. Tra i momenti più esilaranti, il duetto canoro tra Tiziano Ferro, interpretato da Gigi, e Madame, alias Valentina Barbieri. Per la prima volta si danno appuntamento in studio i “4 amici al bar”, mentre il Ministro Galeazzo, aka Stefano Rapone, riscrive le regole del Natale.

Carcarlo Pravettoni, alias Paolo Hendel, torna in scena direttamente dall’aldilà L’ultima puntata della 2ª stagione di GialappaShow segna il gradito ritorno di Carcarlo Pravettoni, interpretato da Paolo Hendel. Passato a miglior vita, Pravettoni si collega direttamente dall’aldilà. In realtà lui aveva chiesto ai suoi legali di far morire un prestanome al suo posto, ma a quanto pare non si può fare. Maledetta burocrazia italiana!

Nuova puntata di “Sensualità a corte” con un finale a sorpresa Nell’ultima puntata stagionale di “Sensualità a corte”, Madreh, aka Simona Garbarino, assolda il Thorne di Beautiful per liberarsi del figlio (Marcello Cesena), causa di tutti i suoi guai e motivo dell’esclusione da X Factor. “L’arma del delitto” è una vedova nera, una specie molto velenosa. Dopo essere stato morso, figlio si rivolge a Daiana, che però è in tutt’altre faccende affaccendata.