GialappaShow, Rocío Muñoz Morales affianca il Mago Forest

Nuovo imperdibile appuntamento con GialappaShow , il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci , prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8 e, in simulcast su Sky Uno, lunedì 13 novembre, alle ore 21.30

Questa volta ad affiancare il Mago Forest alla conduzione c’è Rocío Muñoz Morales, attrice, conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina. Ospiti d’eccezione Colapesce e Dimartino, che, dopo aver duettato con i Neri per Caso, saranno protagonisti di una divertente gag con i loro imitatori Gigi & Ross. Nuovo personaggio per Valentina Barbieri, che dopo essersi calata nei panni di Ilary Blasi, interpreta per la prima volta la cantante Madame. Chiude la puntata Alessandro Betti, ancora una volta chiamato a ritirare il prestigioso premio “Alluce di Donatello”, questa settimana nell’edizione Kids dedicata ai bambini prodigio.