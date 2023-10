GialappaShow, la terza puntata da Ester Ascione al Professor Bovazzi

Sabrina Salerno affianca il Mago Forest nella terza puntata di GialappaShow, in prima visione, ogni lunedì, alle ore 21.30 su TV8 e Sky Uno. I momenti clou della serata nei video

Dopo Ellen Hidding e Ivana Mrázová, è l’esplosiva Sabrina Salerno ad affiancare il Mago Forest nella terza puntata di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8 e, in simulcast su Sky Uno, ogni lunedì alle ore 21.30.