Dopo Ellen Hidding e Ivana Mrázová, questa settimana è un’esplosiva Sabrina Salerno ad affiancare il Mago Forest alla conduzione del programma.

Ospite a sorpresa della puntata è Raiz, nome d’arte di Gennaro della Volpe, frontman degli Almamegretta e il don Salvatore Ricci nel cast di “Mare Fuori”, che ha duettato con i Neri per Caso , e si è reso protagonista di una divertente gag con Gigi & Ross. Nuovo personaggio per Brenda Lodigiani, che suona all’iconico citofono, interpretando in modo molto particolare la cantante Annalisa. Valentina Barbieri, invece, torna a vestire i panni o meglio il pigiama di Ilary Blasi, collegandosi dal divano di casa per commentare la puntata. E per la prima volta in studio Stefano Rapone, che ha portato direttamente sul palco di GialappaShow il suo Galeazzo Italo Mussolini. Ma come sempre il vero mattatore del programma è Mago Forest, che si è presentato in studio con un lunghissimo ciuffo sulla fronte, che si è fatto trapiantare per l’occasione.

Non mancano i filmati commentati dalla Gialappa’s, che prenderà di mira i programmi TV, le competizioni sportive e i nuovi mondi del web.

Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Adriano Roncari, Michele Foresta e Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli