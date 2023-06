Radio Italia Live - Il Concerto, a Palermo il 30 giugno. La diretta

Dopo il successo della data milanese del 20 maggio il Concerto di Radio Italia torna a Palermo: l’attesissimo evento si terrà al Foro Italico venerdì 30 giugno alle 20.40. In diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su NOW (e disponibile on demand) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando)

dal backstage ai protagonisti sul palco

Nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la conduttrice MANOLA MOSLEHI; ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà la conduttrice DANIELA CAPPELLETTI. Anche quest’anno la sigla iniziale di Radio Italia Live - Il Concerto sarà eseguita dal vivo da SATURNINO. Durante il preshow, previsto un momento di esibizione di LUCA RAVENNA, lo stand-up comedian dei record.

Protagonisti sul palco con la Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori: BLANCO - BOOMDABASH - DIODATO - EMMA - IRAMA - LEVANTE - LIGABUE - MARRACASH - Mr. RAIN - PAOLA & CHIARA - MAX PEZZALI - RKOMI - ROCCO HUNT - SANGIOVANNI.

dove vedere il concerto

Radio Italia Live - Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Hashtag ufficiale: #rilive

Radio Italia Live - Il Concerto sarà in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su NOW (e disponibile on demand) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).