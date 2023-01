Famiglia Reale inglese, la programmazione speciale di Sky Uno

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

In occasione dell’uscita dell’autobiografia “Spare - Il minore” del figlio secondogenito di Re Carlo III e della principessa Diana, e in attesa di capire cosa succederà oggi che il libro ha ufficialmente visto la luce, Sky Uno dedica ai reali inglesi una programmazione speciale, dalle 9 del mattino a partire da mercoledì 11 gennaio. "Vorrei riavere indietro mio padre, vorrei riavere mio fratello", ha dichiarato il principe Harry, secondo le anticipazioni dell'intervista televisiva concessa all'emittente Itv. "Non doveva finire così", dice il duca di Sussex, aggiungendo di aver sempre voluto "una famiglia, non un'istituzione". Alcune fonti scommettono nella rottura definitiva tra i due dopo l'uscita del libro del 10 gennaio, ma “ci sono molte cose che possono accadere fra ora e maggio", nell'attesa, ripecorriamo le tappe che hanno portato i membri della Royal Family alla situazione attuale.

Nel video in testa: "Harry & Meghan, la reazione dei giornali inglesi"