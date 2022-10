Per l'appuntamento con l'amore l'età non conta. Quattro spose si sfidano per eleggere le nozze più belle, sotto l'insandacabile giudizio di Costantino della Gherardesca. Domenica 30 ottobre alle 21:15. Su Sky e in streaming su NOW Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dello spettacolo I veri romantici sanno che ognuno di noi ha un appuntamento con l’amore. Non è dato sapere quando busserà alle porte del cuore, l’importante però è farsi trovare pronti. È da questa romantica certezza che prende spunto Costantino Della Gherardesca per il prossimo episodio di Quattro matrimoni, in arrivo su Sky e in streaming su NOW domenica 30 ottobre, che mette in sfida proprio 4 spose over 40.

vedi anche Quattro Matrimoni 2022, chi ha vinto nel terzo episodio Quattro donne forti che, primavera dopo primavera, hanno saputo mantenere il loro splendore e che con pazienza e tenacia sono andate a prendersi l’uomo giusto: in fondo non è mai troppo tardi per dirsi di sì. Le “nozze over” saranno giudicate con rigore dalle spose e commentate con il classico ed irresistibile sarcasmo da Costantino. Non cambia il meccanismo dell’iconico show Sky Original prodotto da Banijay Italia: quattro spose, questa settimana dunque tutte over 40, saranno invitate l’una ai matrimoni delle altre per giudicare quattro categorie con un voto da 0 a 10. Con le telecamere sempre al seguito, dalle emozioni della cerimonia fino ai festeggiamenti del banchetto, le spose “ospiti” non freneranno i loro giudizi più spietati su abito, cibo, location ed evento generale. Alla fine di ogni giornata, dichiareranno una parte dei loro voti solo al pubblico.

vedi anche Quattro Matrimoni 2022, chi ha vinto nel secondo episodio Conduttore e arbitro del gioco, Costantino non solo raccoglierà i commenti delle spose, ma commenterà lui stesso i matrimoni con il suo inconfondibile humour. Lo farà, come ormai di consuetudine, da una lussuosa villa alle porte di Roma seduto su un comodissimo divano e ovviamente non si risparmierà in alcun modo nel formulare i giudizi più sarcastici e diretti. La spietata resa dei conti– anche in questo quinto episodio, atteso per domenica 30 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go – arriverà quando tutte le spose avranno detto sì. Solo a questo punto saranno infatti chiamate a dichiarare pubblicamente i loro voti davanti a Costantino, motivandoli ed allo stesso tempo esponendosi a critiche e recriminazioni. Coi loro voti si formerà una classifica parziale, che potrà essere ribaltata dal “bonus Della Gherardesca”.

vedi anche Quattro Matrimoni, primo episodio con spose fai da te: anticipazioni Al termine del confronto finale, come sempre, Costantino e le spose attenderanno l’arrivo della limousine dai vetri oscurati, da dove scenderà solo uno sposo, quello della vincitrice di puntata.

Per la coppia di novelli sposi che si sarà aggiudicata la puntata, ci sarà in palio una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di Quattro matrimoni MSC Crociere.

Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della sicurezza dei partecipanti e delle normative relative alle misure di contenimento del contagio da Virus Sars-Cov2 come da DPCM vigenti durante le registrazioni.