X Factor Last Call, pronti a scoprire i 12 protagonisti dei Live Show

Tutto è pronto per lo step conclusivo delle selezioni in cui i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi decidono chi è dentro e chi è fuori. Per la prima volta le squadre saranno formate davanti al pubblico. Questa sera, giovedì 20 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW , sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

È l'ultima chiamata per accedere ai Live Show di X Factor 2022 ( GUARDA LO SPECIALE ) , l'ultimo scoglio prima di avere la certezza di poter calcare il palco dei Live. Giovedì 20 ottobre, su Sky e in streaming su NOW , arrivano le Last Call , lo step conclusivo delle selezioni in cui i giudici Fedez , Ambra Angiolini , Dargen D'Amico e Rkomi decidono chi è dentro e chi è fuori, e non ci sono possibilità di appello. Nel backstage, a raccogliere i commenti a caldo di giudici e artisti, nonché a scandire i tempi di questa fase cruciale, Francesca Michielin . Per la prima volta nella storia di X Factor , i giudici dovranno compiere queste durissime scelte davanti al pubblico dell'Allianz Cloud di Milano: il "quinto giudice" del programma, show Sky Original prodotto da Fremantle, osserverà il comportamento dei giudici e commenterà con fischi e applausi le scelte decisive che verranno compiute al tavolo. Ma non solo: per la prima volta ogni giudice farà la propria selezione decisiva davanti ai suoi colleghi non impegnati al tavolo, che guarderanno quanto succede in studio ed esprimeranno i loro pareri da una saletta posta nel backstage. Da questo momento, dunque, i quattro giudici diventano ufficialmente "avversari" e giocano a carte scoperte , non solo nella scelta degli artisti della propria squadra ma anche nei giudizi dati sugli altri giudici, sulle altre squadre e sui relativi componenti.

Fedez arriva alle Last Call con Filippo Ricchiardi (in arte Fil Ricchiardi ), 21enne nato a Torino e ora ad Halifax, in Canada; Marco Zanini , ventenne studente milanese; Wiem , barista ventenne di Desenzano del Garda di origine marocchine; Gaia Eleonora Cipollaro ( Dadà ), artista ed educatrice 26enne napoletana; Linda Riverditi , studentessa 19enne di Alba (Cuneo). In squadra ci sono anche gli Omini , tre ragazzi tra i 18 e i 19 anni della provincia di Torino ammessi di diritto ai Live Show in quanto unica band del suo roster. Con Ambra Angiolini ci saranno Cecilia Quaranta ( Talea ), musicista 23enne di Jesi (Ancona); Matteo Siffredi , 20 anni da Villanova D’Albenga (Savona) e ora a Milano; i Nervi , quattro ragazzi tra i 26 e i 29 anni di Firenze; Francesca Rigoni ( Inverno ), social media manager di 26 anni di Arzignano, (Vicenza); i Tropea , quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano; e Lucrezia Maria Fioritti , 26enne bolognese trasferitasi a Milano. Dargen D’Amico , nel suo Bootcamp, ha promosso Irene Pignatti ( Prim ), 22enne di Scandiano (Reggio Emilia); Martina Baldaccini ( Marla ), 27enne artista di strada originaria di Carbonia e ora a Roma; Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta ), 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano; il 25enne romano Matteo Orsi , studente; l’insegnante di canto Cinzia Zaccaroni , 34enne di Crevalcore (Bologna). Con Dargen ci sono anche i Disco Club Paradiso , quattro ragazzi tra i 20 e i 22 anni di Bologna, anche loro già con il biglietto dei Live in tasca essendo l’unica band promossa nella squadra. Rkomi , invece, dovrà scegliere il suo trio tra Delì Lin , 18enne proveniente da Preganziol (Treviso) di origini cinesi; Manal Harchiche ( Manel ), 21enne bolognese di origini marocchine; la band The violet end , tre studenti, ragazzi della provincia di Lucca, tra i 17 e i 20 anni; Jacopo Rossetto (in arte Iako ), 26enne produttore musicale freelance nato a Vicenza e ora a Milano; il duo milanese Santi Francesi , due ragazzi di 23 e 24 anni di Milano; e Giorgia Turcato ( Didì ), studentessa di 20 anni da Lendinara, in provincia di Rovigo.

Il meccanismo per individuare gli artisti in gara quest’anno è inedito : ogni giudice ritroverà i 6 artisti promossi nel corso del proprio Bootcamp, che anche stavolta saranno seduti alle sedie che tanto hanno bramato nel corso dello step precedente. Si esibiranno tutti e sei, e spetterà al proprio giudice stabilire, di volta in volta, se possono tenere la sedia se invece devono scendere dal palco. A fine Last Call, quindi, ciascuno dei quattro avrà sul palco solo il trio che comporrà ufficialmente la propria squadra, i tre artisti con cui arriveranno ai Live Show attesi ogni giovedì, sempre su Sky e NOW, a partire dal 27 ottobre .

L’appuntamento, dunque, per la puntata delle Last Call di X Factor 2022 è fissato per giovedì 20 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

E a partire dal giorno dopo, dal lunedì al venerdì alle 19:30 – sempre su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand – partirà il Daily di #XF2022, un appuntamento quotidiano per scoprire tutti i dettagli del percorso dei concorrenti. Un viaggio dietro le quinte dello show tra assegnazioni e prove dei brani, interviste e backstage, ma anche la vita giorno per giorno degli artisti in gara – che da quest’anno tornano a vivere insieme nel Loft – con la supervisione dei propri giudici.

L’appuntamento del prime time di X Factor 2022 è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata.

Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della normativa relativa alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e delle direttive previste dal Protocollo condiviso per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo del 07/07/2020.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2022: HYPE, ŠKODA Italia, Durex, Cult, Sky Glass, Astra Make-Up, Mabina Gioielli, Repower, Acqua Lete, Allianz, HARIBO Frizzi, Alpro, Dondi Salotti, OPI, WELLA PROFESSIONALS, Universal Pictures International Italy.

RTL 102.5 è la radio di X Factor. Spotify è Official Music Streaming Partner. Vanity Fair Italia è Stories Partner. Noisey è Editorial Partner. TikTok è Official Entertainment Partner. X Factor è un programma a cura di Eliana Guerra. Supervisore di produzione: Barnaby Boccoli. Produttore esecutivo: Paolo Scarabaci. Produttore creativo: Francesca Pietrogrande. Autori: Lorenzo Campagnari, Chiara Guerra, Paolo Biamonte, Giacomo Carrera, Paola Costa, Paolo Gioia, Vincenzo Maiorana. Direzione Musicale: Antonio Filippelli. Regia: Luigi Antonini. Fotografia: Ivan Pierri. Scenografia: Luigi Maresca.

