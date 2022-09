4 Hotel, il vincitore in Valle d'Aosta è Au Charmant Pet: l'intervista

La nuova tappa della gara tra gli albergatori della Valle d'Aosta ha visto trionfare Au Charmant Petit Lac, un Eco Hotel 5 stelle a Champoluc. Ecco cosa ci ha raccontato il vincitore Luigi. Bruno Barbieri ti aspetta tutte le domeniche alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW

Il viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel ( LO SPECIALE ) ha fatto tappa in Valle d'Aosta per mostrarci i migliori hotel di montagna con spa della valle, dove sport e relax convivono. Qui, a vincere la sfida è stato Luigi proprietario insieme alla sua famiglia di Au Charmant Petit Lac un Eco Hotel 5 stelle a Champoluc . Ecco cosa ci ha raccontato il vincitore di questa sua stra-ordinaria esperienza.

L'intervista al vincitore

Qual è la filosofia di Au Charmant Petit Lac?

Cercare costantemente di migliorare i servizi senza mai rinunciare all'accoglienza calorosa e alla costante attenzione nei confronti dell'ospite. Il tutto nel rispetto della natura e del paesaggio che ci circonda.

Appena arrivati gli albergatori in sfida non hanno apprezzato molto l'entrata del suo Hotel posizionata alle spalle del Monte Rosa. Perché questa scelta?

Normalmente gli ospiti arrivano in auto dalla strada sterrata o innevata che scende dal piazzale delle Terme. In questo modo attraversano l'intero parco per una distanza di circa 400 metri e vedono, al loro arrivo, il lato principale della costruzione.

Dopo l'accoglienza calorosa e famigliare, ha omaggiato gli ospiti di una borraccia. Quanto è importante per lei il tema ecologico?

Direi fondamentale. La scelta della geotermia come sistema di riscaldamento e produzione dell'acqua calda; il recupero dell'acqua di docce e lavabo che prima di essere smaltita in fogna viene raffreddata recuperandone il calore; il raffreddamento dei frigoriferi con l'acqua della falda che quando diventa calda contribuisce anch'essa al riscaldamento generale; i numerosi pannelli fotovoltaici e solari; la totale eliminazione della plastica usa e getta, sono alcune delle attenzioni che abbiamo avuto sia nella costruzione che nella gestione. Il nostro hotel utilizza inoltre solo energia elettrica prodotta in Valle d'Aosta da centrali idroelettriche e pertanto è ad emissioni zero di CO2.

Quale offerta dei tre albergatori l’ha più ispirata?

Al Bergman ho apprezzato il room service che mi ha consentito di uscire sul balcone e di far colazione come se fossi stato sulle piste. Al Re delle Alpi la vastissima Spa veramente completa e spaziosa. Al Massif il servizio offerto della salita allo Sky Way che non avevo ancora mai provato.

C’è stato un momento in cui avete creduto di vincere?

Quando Bruno ha fatto aprire i tablet prima agli altri albergatori, ho avuto una piccola speranza.

A colazione Bruno Barbieri si è accertato che il trattamento a lui riservato fosse una consuetudine dell'Hotel. Quanto è importante per lei il servizio?

Qualunque servizio offerto dall'hotel deve essere considerato, dai nostri collaboratori, come una coccola. La nostra colazione, che è stata concepita così come la serviamo ora nel periodo del Covid, ha sostituito il tradizionale buffet. E' molto abbonante e varia, ma abbiamo toccato con mano che è anche un sistema che ci consente di evitare gli sprechi.

Molti servizi dell'Au Charmant Petit Lac sono stati offerti agli ospiti albergatori. Strategia o carineria?

No, assolutamente. Tutti i nostri ospiti possono godere degli stessi servizi, magari in giorni diversi e secondo un calendario che varia a seconda delle stagioni.

Nella classifica parziale eravate al primo posto: qual è stata la vostra carta vincente?

Penso l'accoglienza e ovviamente disporre di una struttura che è modellata su di noi, sui gusti della nostra famiglia e su quel che noi stessi cerchiamo quando andiamo in vacanza.

Cosa porta a casa di questa esperienza?

Un bellissimo ricordo per aver frequentato per quattro giorni dei colleghi simpatici, preparati, innamorati del loro lavoro che ci hanno aperto le loro case. E soprattutto la vivacità e l'intelligenza di Bruno e di tutto lo staff a partire dagli autori sino all'ultimo addetto alla logistica: tutti molto cortesi, attenti e scrupolosi. Li abbiamo veramente appprezzati.