4 Ristoranti, Chef Borghese scopre i migliori ristoranti di Termoli

Il Molise è una zona d'Italia ancora da scoprire. Diviso quasi perfettamente a metà tra montagna e collina, ha un piccolissimo tratto di costa lungo appena 35 chilometri, un fazzoletto di terra che separa Abruzzo a nord e Puglia a Sud. Su e giù per queste poche decine di chilometri di costa si muove, questa settimana, il van di " Alessandro Borghese 4 Ristoranti ", lo show produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia.

Nell’episodio di domenica 5 giugno su Sky e in streaming su NOW, Chef Alessandro Borghese sarà alla scoperta dei litorali molisani: il centro nevralgico è Termoli, antica città di pescatori, con le mura del vecchio borgo a strapiombo sul mare e un castello di vedetta voluto da Federico II di Svevia, il simbolo della costa per tutti i molisani. Ed è proprio a questa città che si fa risalire la cosiddetta cucina termolese, molto particolare perché fonde i prodotti del mare con quelli della terra. Tutto questo ha origine storiche, come il baratto tra pescatori e contadini che quotidianamente si scambiavano triglie, seppie, polipi e rane pescatrici con piselli, fave, peperoni, pane e formaggi: ed ecco che in tavola troviamo le seppie coi piselli o con le fave, i polipetti in Purgatorio (polipetti, cipolle e a volte peperoni), la rana pescatrice ripiena di pane, uova e formaggio, le triglie all’ingorda con mollica di pane e aglio e il famoso brodetto alla termolese.

L’episodio di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” di domenica 5 giugno alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, punta proprio a scoprire qual è il miglior ristorante sulla costa del Molise. Anche in questo caso, insieme ad Alessandro Borghese quattro ristoratori, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore, saranno in gara per ottenere l’agognato, amatissimo e inconfondibile “dieci” dello chef. In gara ci sono Giacomo per La Dimora del Gusto, Gianfranca con Trattoria Nonna Maria, Miriana con il Ristorante Cian dal 1976, Solly con il suo ristorante Oyster Fish.

Come sempre, i quattro ristoratori si sfideranno per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria; ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria Special, che cambia di puntata in puntata: tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e intensa, senza esclusione di colpi.

Questa settimana, la categoria Special su cui dovranno confrontarsi i ristoratori sono i polipetti in purgatorio, un antico piatto dei pescatori che rappresenta la cucina di mare del Molise. A base di polipi e cipolla, alcuni mettono anche il peperone. Il piatto, semplice ma ricco di storia, si chiama così perché gli ingredienti cuociono per ore a fuoco lento, proprio come le anime del Purgatorio che aspettano di conoscere il loro destino.

Dopo Grado, il viaggio nella Penisola di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” - ogni domenica in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – proseguirà poi in alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d’Italia: Verona, Gubbio (Perugia), Milano.

In palio per il vincitore di ciascuna puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Come da tradizione, ogni pasto è preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto viene osservato nei minimi dettagli, per un’analisi che prosegue poi anche durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scopre il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un “bollino” 4 RISTORANTI esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.