Home Restaurant, il nuovo programma tv con Giorgio Locatelli su TV8

Lo chef italiano più famoso d’Inghilterra, primo italiano a conquistare una stella Michelin all’estero, ti aspetta nel nuovo cooking show in cui si sfidano appassionati di cucina e chef amatoriali della cucina casalinga. In prima visione assoluta, dal 23 maggio, dal lunedì al venerdì, alle 19.15 su TV8

Home Restaurant è il nuovo cooking show, prodotto da Banijay Italia, in cui appassionati di cucina e chef amatoriali si mettono in gioco per dimostrare di essere i numeri uno della cucina casalinga in una determinata categoria, in onda dal 23 maggio, dal lunedì al venerdì alle ore 19.15, in prima visione assoluta su TV8.

Alla conduzione, Giorgio Locatelli, lo chef italiano più famoso d’Inghilterra e primo italiano a conquistare una stella Michelin all’estero, e volto amatissimo dal pubblico televisivo per il suo ruolo di giudice in MasterChef Italia. In ogni episodio due chef amatoriali e i loro rispettivi sous chef apriranno le porte della propria casa per dimostrare a Chef Locatelli di essere dei veri Home Chef.