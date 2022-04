Alessandro Borghese Celebrity Chef, il nuovo format in prima tv su TV8

Nel nuovo format dell’access prime time di TV8, con Alessandro Borghese alla conduzione, Angela Frenda ed Enrico Bartolini in qualità di giudici, due celebrities, appartenenti al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, si calano nell’inedito ruolo di Chef per sfidarsi ai fornelli. In prima visione assoluta, dal 2 maggio dal lunedì al venerdì, alle 20.30