X Factor Talks, al via la due giorni di incontri il 18 e 19 maggio

X Factor ( XF2022, partecipa come pubblico alle audizioni ) scalda i motori e in attesa della nuova stagione in onda a settembre su Sky e in streaming su NOW, il 18 e 19 maggio arrivano gli X FACTOR TALKS , una due giorni di incontri e dibattiti con alcuni dei protagonisti più influenti dell’industria musicale italiana per un confronto aperto sui temi della produzione musicale e delle tendenze del mercato discografico. Dopo il successo delle Masterclass di X Factor nate in streaming durante il lockdown, quest’anno finalmente si riparte dal vivo: gli X Factor Talks – organizzati da Fremantle, Sky e SAE Institute Milano in collaborazione con Music Innovation Hub , si terranno infatti in presenza presso il centro culturale BASE di Milano nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 maggio. La partecipazione agli XF Talks sarà animata dagli studenti di SAE coordinati da Dino Lupelli, docente di "Industry Overview" nel corso di "Music Business" e general manager di Music Innovation Hub; inoltre, gli X Factor Talks saranno anche trasmessi in live streaming sul sito xfactor.sky.it per dar modo a tutti gli appassionati di musica e alla Community di X Factor di partecipare attivamente al confronto e interagire con gli ospiti.

Si parte mercoledì 18 maggio ore 15.00 con il Talk dal titolo “PIATTAFORME E INTERNAZIONALIZZAZIONE”: grazie allo streaming la musica non conosce più confini e sempre più spesso artisti provenienti da mercati che tradizionalmente non esportavano musica scalano le classifiche mondiali. Ma come funzionano le piattaforme e come possono aiutare l'internazionalizzazione dei progetti locali? Come cambia il lavoro del discografico? Ne parleremo con Andrea Rosi, President & Chief Executive Officer di Sony Music Italy, Carla Armogida, Senior Artist and Label Partnerships Manager di Spotify, e Giulia Lizzoli, Music Partnerships Manager di TikTok Italia con la moderazione di Andrea Laffranchi del Corriere della Sera.

Si prosegue, sempre mercoledì 18 maggio alle 17.30 con un Talk che vuole analizzare una delle tendenze di maggior rilievo del mercato discografico odierno, ovvero il “FEATURING”: sintomo di un’effervescenza della scena musicale, di un senso di community tra gli artisti e della voglia di mischiare i linguaggi, o semplicemente una operazione di marketing per moltiplicare i pubblici e dunque gli stream? Come nasce un featuring tra artisti? A discuterne sul palco del BASE troveremo il producer Slait, co-fondatore insieme a Salmo, Hell Raton ed En?gma della crew Machete e di Me Next e oggi direttore artistico della Machete Empire Records e della divisione italiana dell’Arista Records, Federico Sacchi, Head of A&R di Epic Records (Sony Music), e Eleonora Rubini, Head of Marketing Columbia Records Italy presso Sony Music Entertainment. Modera l’incontro Damir Ivic, firma di Soundwall e Rolling Stone e host di TRX Radio.