Italia’s Got Talent 2022, la finale: ecco come votare

La grande Finale live del 23 marzo (su Sky Uno e in streaming su NOW, e in simulcast in chiaro su TV8), si avvicina sempre più e la tensione sale alle stelle. In attesa di vedere l’imperdibile sfida e scoprire chi riuscirà a vincere l'ambito titolo di campione di Italia’s Got Talent 2022, scopri come si vota.

Si è chiusa in bellezza l’ottava e ultima puntata di Audition ( FOTO ) di Italia’s Got Talent ( LO SPECIALE ) con l'assegnazione di ben due posti per la finale Live di stasera mercoledì 23 marzo alle ore 21.15 (su Sky Uno e in streaming su NOW, e in simulcast in chiaro su TV8) e tutto è pronto per il gran finale di stasera. La resa dei conti è vicinissima e Lodovica Comello con i giudici Frank Matano , Mara Maionchi , Federica Pellegrini e Elio sono pronti a incoronare il futuro vincitore della settima edizione del grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky.

Italia's Got Talent 2022, Giorgia Fumo e i Temple London in finale

Come in ogni finale di Italia’s Got Talent il vero protagonista sarà il pubblico a casa, che dopo aver scelto gli ultimi due finalisti, decreterà attraverso il televoto il vincitore assoluto di Italia’s Got Talent. Il pubblico a casa potrà esprimere il suo voto attraverso diverse modalità:

· l’app di IGT 2022;

· SMS al numero 4770770;

· il tasto verde del telecomando;

· votando sul sito italiasgottalent.it.

il best of

Non dimenticare che mercoledì 30 marzo alle 21:15 su Sky Uno andrà in onda una puntata speciale di Italia’s Got Talent, con il Best of dell’intera edizione: in una sola imperdibile serata troveranno spazio tutti i Golden Buzzer e tutte le esibizioni più spettacolari ed emozionanti di questa stagione del grande show, prodotto da Fremantle per Sky, che mette d’accordo tutta la famiglia. Il Best of di #IGT andrà poi anche martedì 5 aprile in chiaro su TV8 alle ore 21:30.