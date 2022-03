Stasera Italia’s Got Talent 2022. Tutte le anticipazioni

La marcia di Italia’s Got Talent, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky, procede spedita verso il rush finale di questa stagione. La penultima puntata di audizioni va in onda, in prima tv assoluta mercoledì 9 marzo, su Sky Uno e in streaming su NOW (e martedì sera su TV8). Condividi

Nuovi concorrenti sono pronti a salire sul palco per mostrare tutto il loro talento e per guadagnarsi gli ultimi posti disponibili per la finalissima (LO SPECIALE). Ad aprire le danze ci penserà, come sempre, Lodovica Comello, che si cimenterà in una performance canora capace di scaldare il pubblico e utile a introdurre con slancio i quattro giudici: Mara Maionchi, sempre irrefrenabile e scatenata; Federica Pellegrini, intransigente e precisa nel giudicare le performance dei concorrenti; Frank Matano, che con emozione riabbraccerà una sua vecchia conoscenza; ed Elio, che si presenterà con un taglio di capelli “indiano”. Lodovica e i giudici verranno, inoltre, coinvolti in un numero di mentalismo in cui Lodo, bendata e con i tappi nelle orecchie, proverà a leggere a distanza il pensiero di Federica.

approfondimento Italia's Got Talent 2022, la finalista della sesta puntata è Fellon Quella di mercoledì 9, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e poi il martedì successivo in chiaro su TV8) – sarà ancora una volta una puntata dalle forti emozioni: arriveranno, tra gli altri, un motociclista francese che compirà sul palco evoluzioni mozzafiato in sella a una moto da trial elettrica; un ventriloquo che cercherà di dar voce a una cagnolina poliglotta; un ciclista che presenterà un numero unico al mondo nel suo genere; un fratello e una sorella che compiranno incredibili acrobazie sui pattini. Sette giorni fa Fellon Rossi, che ha proposto un numero con le balestre dal grado di difficoltà impressionante, ha riscosso il consenso unanime dalla giuria. L’artista padovana ha raggiunto così in finale Medhat Mamdouh, Simone Corso, Davide Inserra, Davide Battista e Antonio Vaglica, rispettivamente Golden Buzzer di Frank, Lodovica, Federica, Mara ed Elio. Ad attenderli nell’atto conclusivo c’è anche Federico Martelli, che con il suo tormentone “Bello bello” ha saputo convincere all’unanimità la giuria alla fine della terza puntata. Al termine della prossima puntata, l’ultima delle audizioni, il pubblico da casa avrà a disposizione ben due Golden Buzzer con cui potrà mandare direttamente in finale i propri due talenti preferiti.

approfondimento Italia's Got Talent 2022, Medhat Mamdouh è il Golden Buzzer di Frank Media partner del programma è Radio Italia, tra i principali network radiofonici nazionali, che accompagna lo show dai casting sino alla finale, con appuntamenti on air, su radioitalia.it e sulle pagine social della radio. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di Italia’s Got Talent gli Official Partner: Volvo Car Italia e Volvo Studio Milano, Enel X Pay, Caffè Borbone, Bauli. Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Giovanni Todescan e Gabriela Ventura, scritto con Alessandro Caroni, Michela Morano, Marya Pacifici e Germana Renzi. La regia delle audizioni è di Sara Ristori. La regia della finale è di Luigi Antonini. Direttore artistico Angelo Bonello. Direttori della fotografia Ivan Pierri e Massimiliano Fusco. Scene di Luigi Maresca. Sito ufficiale italiasgottalent.it Facebook facebook.com/officialitaliasgottalent Twitter @igt_official #IGT Instagram instagram.com/italiasgottalentofficial Youtube https://www.youtube.com/channel/UCxqGHmOLdAJ97CraIzKXaBw TikTok https://www.tiktok.com/@italiasgottalent 2019 FremantleMedia Limited. ITALIA'S GOT TALENT is a trademark of FremantleMedia Limited and Simco Limited.

Licensed by FremantleMedia Limited. Italia’s Got Talent è in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando) ogni martedì in prima serata.