Celebrity Menù al via su Sky Uno con Giorgio Mastrota e Marisa Passera

Arriva su Sky e in streaming su NOW il nuovo format in due puntate prodotte per Sky da Milano Produzioni. Grembiule e mestoli da cucina sono nelle mani dei due sfidanti d’eccezione Giorgio Mastrota e Marisa Passera. Il pranzo di Natale e il Cenone di Capodanno saranno serviti rispettivamente mercoledì 22 e 29 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Una splendida baita affacciata sulle montagne delle Dolomiti, due personaggi dello spettacolo impegnati in una sfida basata sulla preparazione dei menù principali delle festività, il pranzo di Natale e il Cenone di Capodanno, giudicati da due ospiti vip e uno chef. Arriva su Sky e in streaming su NOW Celebrity Menù, nuovo format in due puntate – nel prime - time di mercoledì 22 e 29 dicembre – prodotte per Sky da Milano Produzioni. Grembiule e mestoli da cucina saranno nelle mani dei due sfidanti Giorgio Mastrota e Marisa Passera, due personaggi noti con una lunga carriera in TV e in radio ma anche grandi appassionati di cucina, chiamati a porre tutta la loro creatività culinaria nella preparazione del menù del pranzo di Natale e in quello del cenone di Capodanno, composti ciascuno da tre portate: un antipasto, un primo e un secondo, più il proprio piatto forte a libera scelta, il “jolly” della sfida.

gli ospiti d'eccezione



Per la puntata natalizia - mercoledì 22 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - gli ospiti saranno Cristina Chiabotto, Filippo Magnini e lo Chef Simone Finetti, uno dei protagonisti della quarta edizione di MasterChef Italia e finalista di MasterChef All Stars; per l’episodio dedicato all’ultimo giorno dell’anno, in arrivo una settimana dopo, mercoledì 29 (sempre alle 21.15), a tavola siederanno Natasha Stefanenko, Antonio Capitani e lo Chef Francesco Aquila, vincitore dell’ultima edizione di MasterChef Italia (QUI L'INTERVISTA).