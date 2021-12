Royal Christmas, il documentario sulle feste dei reali arriva su Sky

Sandringham House a Norfolk è una delle residenze preferite della Regina ( La Regina Elisabetta: tra amore e corona) . È qui che la sovrana ama trascorrere il Natale con la sua famiglia. A partire dal 1862, Sandringham è stata la residenza privata di quattro generazioni di sovrani ed è stata descritta come la " residenza più confortevole in Inghilterra ". La residenza, i giardini e il museo sono inoltre aperti al pubblico da aprile a novembre, giorni in cui reali non vi soggiornano.

Dalle tradizioni storiche ai regali sgargianti. È attraverso interviste e materiale di archivio che il documentario di sessanta minuti in arrivo su Sky Uno ci mostrerà tutti i preparativi per il Natale reale a Sandringham .

approfondimento

Spencer, screenplay del film con Kristen Stewart nei panni di Lady D

Addetti ai lavori, staff, esperti reali, intrattenitori delle celebrità sono pronti a rivelare i segreti più intimi sul Natale della famiglia più famosa della Gran Bretagna ("The Royals", i segreti delle famiglie reali).

Con i loro racconti ci immergeremo nei dettagli e nei segreti dei festeggiamenti che renderanno questo Natale speciale, così come quelli del loro passato. Scopriremo le tradizioni storiche dei reali, il perché il gioco da tavola del Monopoly è stato bandito dai Natali Reali per oltre un decennio e il motivo per cui ogni anno sua Maestà arriva a Sandringham giorni prima degli altri. Sapremo come viene acquistato e consegnato l'albero di Natale reale e la ragione per cui la Regina tiene le sue decorazioni fino a febbraio, il mese dell'anniversario della morte di suo padre.

L'appuntamento con il documentario Royal Christmas è su Sky Uno, venerdì 17 dicembre alle 22.20. Non mancare!