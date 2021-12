X Factor 2021, a un passo dalla finale senza Erio. Il podcast

Penultimo scontro prima dell'ultimo atto al Forum. Tra duetti e cover, i concorrenti si sono sfidati per mantenere vivo il sogno della vittoria. Esce Erio, rimangono in gara gIANMARIA, FELLOW, Bengala Fire e BALTIMORA. Gli highlights di quanto successo con il commento di Omar Schillaci e Federica Pirchio di Sky Tg24

Si scrive "semifinale", si pronuncia "a un passo dalla finale". I cinque cantanti in gara, per l’ultima volta tutti insieme, per contendersi quella che è la vittoria nella gara di X Factor ( LO SPECIALE - LE FOTO ). Due manche, un solo eliminato.

Nella prima i duetti, a entusiasmare sono FELLOW, che porta per la terza volta, ma questa volta in presenza, Benjamin Clementine con I Won’t Complain. FELLOW convince nuovamente tutti, questa è la sua cifra, esattamente come è chiara a tutti la cifra dei Bengala Fire, che duettano con Motta con uno splendido pezzo, Del tempo che passa la felicità: ottimo l’arrangiamento, i ragazzi suonano e lo dimostrano sul palco. Meno convincenti Erio, che duetta con La Rappresentante di Lista in un pezzo, Amare, che forse schiaccia un po’ la presenza di Erio sul palco, gIANMARIA con Spacca cuore e Samuele Bersani e BALTIMORA con Resistenza e Fulminacci.