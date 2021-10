Nel corso di una puntata tesissima, i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika hanno scelto tre concorrenti ( QUI LE FOTO ) ciascuno tra i loro roster che accedono agli show in diretta del programma ( X Factor 2021, rivivi qui gli Home Visit ). Tra questi suo malgrado non è presente l'ingegnere padovano molto legato alla cultura dei cantautori. Edoardo è sicuramente molto bravo e ha una voce molto bella (anzi, "bellissima" come hanno commentato i fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo al fianco di Emma), ma per la giudice, ha ancora bisogno di capire se questa sia davvero la strada giusta per lui e lo invita a chiarirsi le idee, fuori dal talent. Il concorrente deve abbandonare il sogno di esibirsi ai Live.

edo esce di scena nel corso degli home visit

Edo non andrà ai Live Show di X Factor 2021 nel Roster di Emma, è questo il boccone amaro da buttar giù per il giovane cantante che nonostante la tristezza per l'eliminazione si dice felice per l'esperienza fatta, ringrazia e saluta tutti con il suo dolce sorriso sulle labbra. Nella fase delle selezioni lo avevamo visto esibirsi con due cover di Lucio Dalla e Bastille, con “Dev’essere così” di Cesare Cremonini però non supera il turno. A Emma piace, così come agli ospiti d’eccezione che le danno supporto. Per i registi e sceneggiatori nonché grandi appassionati di musica, nonostante abbia rischiato di imitare troppo Cremonini con le sue tipiche vocali aperte, Edo ha una voce talmente pulita da sembrare quasi “fuori moda”. Emma è daccordo, e la sua non è una decisione facile. A malincuore e augurandogli un grande in bocca al lupo per il suo futuro, gli comunica il verdetto. Addio al sogno di arrivare in finale.