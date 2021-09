Stasera la semifinale di Antonino Chef Academy 3. Le anticipazioni

Per gli allievi dello Chef (e Prof.) Antonino Cannavacciuolo è il momento della verità: chi conquisterà la finale? Tra gli ospiti della puntata di stasera, Quique Dacosta lo chef da 5 stelle Michelin, gli chef del Cannavacciuolo Bistrot di Novara e Torino, Vincenzo Manicone e Nicola Somma. E il fisico e pioniere della cucina molecolare Davide Cassi. Domenica 26 settembre su Sky e Now (sempre disponibile On Demand)

È il momento della semifinale per Antonino Chef Academy , l’Accademia culinaria guidata dallo chef e professore Antonino Cannavacciuolo ( VAI ALLO SPECIALE ). È l’ultimo scoglio, per i giovani chef, per conquistare un biglietto per la sfida finale: per loro il sogno di conquistare un posto ai fornelli della celebre e prestigiosa cucina di Villa Crespi , ristorante stellato dello stesso Cannavacciuolo, è sempre più vicino. Il penultimo episodio della produzione originale Endemol Shine Italy per Sky , attesa per domenica 26 settembre su Sky e NOW , si apre con due ospiti esemplari per i giovani chef dell’Accademia: Vincenzo Manicone e Nicola Somma , gli chef dei Cannavacciuolo Bistrot di Novara e Torino arrivati alla conquista della stella Michelin.

le sfide della semifinale

approfondimento

Antonino Chef Academy 3, le foto della quarta puntata

Durante la lezione di tecniche di cucina chef Antonino Cannavacciuolo dimostrerà quanto in cucina sia fondamentale avere un’idea creativa: con l’aiuto di Simone e dei due chef ospiti prepareranno un piatto a otto mani, unendo le idee e creando una portata spettacolare. I giovani chef verranno messi alla prova dovendo cucinare un piatto di loro invenzione che sia all’altezza del menù degustazione del ristorante Villa Crespi: al suo interno una portata è assente, e saranno proprio gli studenti dell’Accademia a dover colmare questa mancanza.

Per il test fuori sede i ragazzi e lo chef si sposteranno dalle postazioni dell’Accademia ai laboratori della Facoltà di Fisica dell’Università di Parma. Ad ospitare i ragazzi nel suo “Future Cooking Lab” è il professor Davide Cassi, il fisico pioniere della cucina molecolare in Italia. Il professore mostrerà ai ragazzi diverse tecniche, tra cui la sferificazione diretta. I giovani chef dovranno comporre un menù a tre portate mettendo in pratica ciò che hanno imparato della cucina molecolare.

Infine, nel test di approfondimento, in Aula ci sarà ospite d’eccellenza uno degli chef più noti al mondo: Quique Dacosta, 5 stelle Michelin per i suoi ristoranti. Lo chef spagnolo parlerà ai giovani studenti della sua filosofia basata sul “cucinare bellezza”. Il compito degli allievi della Antonino Chef Academy sarà cucinare un piatto che possa esaltare un colore particolare, assegnatogli dagli Chef. Giunti al termine di questo quinto appuntamento – nell’episodio in arrivo domenica 26 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – chef Antonino proclamerà i finalisti del terzo anno accademico dell’Antonino Chef Academy: all’orizzonte c’è la cucina di Villa Crespi, ma prima di conquistarlo dovranno affrontare l’ultima, accesissima, sfida finale.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo della terza edizione di “Antonino Chef Academy”: Electrolux, Foxy, Gruppo Eurovo, Tognana.