7/20

La musica si è rivelata una vera terapia per Febe, 19 anni da Livorno. Stasera propone una cover di "No time to die" di Billie Eilish e ottiene quattro sì e i complimenti della giuria: "C'è un'emozione speciale in quello che canti.

X Factor 2021, rivedi il meglio della seconda puntata di Audizioni