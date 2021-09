X Factor 2021, attesa per la seconda puntata di Audizioni. DIRETTA

È stato un caloroso bentornato quello del pubblico per i quattro confermatissimi giudici - Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika - che siedono nuovamente al tavolo di X Factor per il secondo anno consecutivo. E altrettanto caloroso è stato il benvenuto per il debutto del nuovo frontman Ludovico Tersigni che si è presentato ai giudici entrando in scena in skate e portando tutta la sua energia e spontaneità al centro dello show. Un ingresso attesissimo che ha dato il via alle Audition di quest’edizione 2021 che, per la prima volta, non vedono la suddivisione in categorie tradizionali di sesso, età e formazione musicale.