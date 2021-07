Stasera 4 Hotel, l'ultima puntata in Basilicata. Le anticipazioni

Ottavo e ultimo appuntamento con le sfide tra gli albergatori d’Italia guidate da chef Bruno Barbieri (VAI ALLO SPECIALE) con occhi puntati sulla Basilicata. Sassi o non sassi, questo è il dilemma: quando si pensa alla Basilicata si pensa subito a Matera e ai suoi sassi, ma la Basilicata è tanto altro. In questa fetta di terra, che una volta faceva parte della Magna Grecia, ci sono i paesaggi più vari. In un attimo si passa dalle montagne del nord alle colline materane per arrivare alla piana del Metaponto con le sue spiagge e il suo mare meraviglioso. Sono luoghi dove le strutture alberghiere sono davvero sorprendenti: del resto, se persino i greci venivano qui in vacanza ci sarà un motivo. L’incantevole paesaggio della regione Basilicata fa quindi da sfondo all’ottava e ultima puntata attesa per giovedì 8 luglio, alle ore 21.15, su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW: a gareggiare ci sono “Hotel San Vincenzo” di Rocco, “Borgo San Gaetano” di Gianluigi, “Palazzo del Duca” di Rossana, e, infine, “MH Matera” di Claudia.

Nel video in testa il vincitore dell'ultima puntata