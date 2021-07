4 Hotel, il vincitore in Abruzzo è La Chiave dei trabocchi

l'intervista alla vincitrice

Com’è andata questa avventura di 4 Hotel?

Un’esperienza fantastica.

Eravate fan del programma?

Certamente, per me un programma interessante e allo stesso tempo divertente, senza contare che offre consigli utili per noi albergatori.

Bruno Barbieri è come lo si vede in tv?

Direi anche molto meglio che in tv.

C’è stato un momento in cui avete pensato di non farcela, o al contrario di vincere?

Ho partecipato con l’obiettivo di far conoscere l’Abruzzo ed era questo per me il punto fondamentale. La vittoria però la desideravo, per me e per la mia famiglia perché in questo lavoro ci mettiamo il cuore e tanto sacrificio. Il momento in cui ho creduto di vincere? La gita sul trabocco.



Il vostro hotel si caratterizza per la sua veste total white, come nasce la scelta?

Una scelta fatta per trasmettere tranquillità, pulizia e un colore che permettesse di far spiccare il colore del mare.

Oltre alla spiaggia privata e alla terrazza sul mare, quale pensi sia stata la vostra carta vincente?

La mia famiglia e il mio staff amorevole. Siamo una famiglia allargata che ama questo lavoro.





I feedback ricevuti dai colleghi sono stati di ispirazione?

Si, tutti i consigli sono per noi preziosi ci permettono di correggere cose che dall’interno, non riesci a vedere.

La vostra filosofia di vita?

Una filosofia fatta di valori, impegno e passione, senza questi non si ottengono buoni risultati.

Cosa portate a casa di questa esperienza?

Un riconoscimento, una gratificazione che mi dà la carica di affrontare tutto e cercare di crescere e migliorare.

Progetti futuri?

Continuare il progetto delle “La chiave”.