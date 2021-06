Cinque ragazzi per me, le anticipazioni della settima puntata

È Vanessa, un’assistente amministrativa pavese di 32 anni, la protagonista del nuovo appuntamento con CINQUE RAGAZZI PER ME, la variazione sul tema tra i dating show – prodotto da Fremantle – che ribalta i più tradizionali step delle relazioni sentimentali: prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora. Martedì 8 giugno alle 21.15 su Sky e NOW, toccherà a lei aprire le porte dell’appartamento per ospitare cinque ragazzi single a cui questo status sta troppo stretto. In ognuno di loro, Vanessa troverà qualcosa che reputa interessante per iniziare una storia d’amore: la convivenza (con tutti loro assieme) potrà aiutarla a trovare l’anima gemella?

dal risveglio alla buonanotte

Per alcuni giorni, infatti, la ragazza e i cinque ragazzi condivideranno tutto, dal risveglio del mattino fino alla buonanotte: per gli uomini ogni momento sarà buono per fare colpo su di lei, e lo faranno in un contesto che obbligherà tutti a essere diretti e spontanei. Nel corso delle giornate, Vanessa riceverà il prezioso aiuto delle due sorelle, le persone che la conoscono meglio, e col passare delle ore potrà eliminare chi l’avrà colpita meno: uno per volta finché non rimarrà solo il ragazzo con cui sarà pronta a porre le basi per costruire una storia d’amore.

