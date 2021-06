Stasera "Cinque ragazzi per me", tutte le anticipazioni

Per alcuni giorni, Dalila e i ragazzi condivideranno ogni momento della giornata, e i cinque proveranno a essere il più possibile diretti e spontanei per poter far colpo su di lei. Col passare delle ore, sarà proprio la single a decidere chi eliminare dall’appartamento: uno dopo l’altro i ragazzi dovranno uscire di casa, finché non rimarrà solo quello con cui Dalila sarà pronta ad avere una relazione.

La sesta donna single protagonista di CINQUE RAGAZZI PER ME ( qui tutte le news ) è la 31enne Dalila . Originaria di Milano e residente a Lugano, studia per diventare personal trainer e gestisce un bar ristorante ma nell’appuntamento di martedì 1° giugno , su Sky e NOW , del programma prodotto da Fremantle, cercherà la sua anima gemella. Per farlo, come da tradizione dello show – che è una variazione sul tema tra i dating, ribaltandone i più tradizionali step delle relazioni sentimentali – accoglierà in casa cinque ragazzi che fanno sul serio e vogliono trovare una compagna fissa . Un primo appuntamento particolarissimo, ma anche il migliore della loro vita, con la grande speranza che possa nascere una storia d’amore.

i protagonisti della sesta puntata

approfondimento

I corteggiatori di Noura nella quinta puntata di Cinque ragazzi per me

Dalila, la single protagonista del sesto episodio è una ragazza energica, spigliata e con la battuta sempre pronta. Dopo la separazione dei genitori, ha deciso di vivere con il padre e il fratello: per questo è abituata a stare in mezzo agli uomini, tanto che i suoi migliori amici sono quasi tutti uomini, e per lei è importante che il compagno accetti questo suo lato e non ne sia geloso. Da quattro anni vive e lavora a Lugano dove gestisce un bar ristorante. Single da un anno, ha avuto una storia di 4 anni con un ragazzo con cui aveva aperto una palestra. Nonostante la fine della storia, Dalila continua a coltivare il suo sogno di diventare personal trainer.

I cinque ragazzi che andranno a convivere con lei sono:

Andrea, 35 anni, insegnante di break dance milanese. È uno spirito libero, ha viaggiato per anni senza sosta e per un periodo ha vissuto in Spagna dove ha lavorato come animatore. La sua professione gli permette di organizzare le giornate in modo molto flessibile, e questo per lui è un elemento fondamentale, pertanto non vuole rinunciarci nemmeno dovesse trovare l’amore. Si definisce estroverso e positivo e, talvolta, libertino: ha avuto relazioni, anche lunghe, solo con ragazze straniere, perché non riesce ad approcciare quelle italiane, in passato ha tradito diverse volte ma ora pensa che sia arrivato il momento di mettere la testa a posto e impegnarsi in una storia seria ed equilibrata.

Luis, 38 anni, modello e ballerino nato a Cuba e residente a Milano. Ha giocato nella nazionale cubana di pallavolo per diversi anni prima di trasferirsi in Italia, dove è entrato nel mondo della moda diventando testimonial di diversi brand italiani. Nel nostro Paese si sente a casa, adora le donne italiane. Però, dopo essersi affermato sul lavoro, cerca anche la donna giusta con cui costruire un futuro.

Matteo, 33 anni, audioprotesista di Milano. Sotto la corazza da duro, è un ragazzo estremamente sensibile. Vive insieme al fratello maggiore, dice di non essere mai riuscito a prendere per il verso giusto le ragazze: per questo, da qualche anno si è messo in discussione e ora si sente pronto per una vera storia d’amore importante. Sogna una relazione come quelle dei film, e aspetta solo la partner giusta.

Mattia, 32 anni, osteopata e personal trainer di Milano. Ottimista, propositivo e dinamico, ha una routine quotidiana ricchissima di attività che lo mantengono sempre in forma, anche al di là del suo lavoro. La musica occupa uno spazio molto importante nella sua vita: in passato ha fatto il dj e non passa un minuto della giornata senza una colonna sonora adatta. Nonostante sia capace di gesti davvero romantici – gli è capitato di prendere un aereo per Barcellona solo per andare a fare colazione con una ragazza - è single da dieci anni e ha avuto una sola storia importante. Testardo e determinato, ora vuole trovare la donna giusta da corteggiare e con cui condividere il futuro.

Tiziano, 33 anni, fiorentino, proprietario di un’autofficina, è il classico scapolo d’oro: nato da una famiglia facoltosa, customizza auto e le prepara per delle gare italiane e internazionali. La sua totale dedizione al lavoro lo rende molto tranquillo e regolare, maturo e responsabile anche nel tempo libero, che trascorre in gran parte nella casa dei suoi genitori a Forte dei Marmi. Ha avuto solo due storie importanti, la seconda delle quali durata 7 anni e finita, due anni fa, perché l’ex ragazza l’ha tradito con il suo migliore amico: per lui è una ferita che deve ancora ben rimarginarsi ma ora sta provando a rimettersi in gioco, cercando una donna che non approfitti della sua bontà e non dia per scontata la sua dedizione.

Il programma è stato realizzato nel pieno del rispetto della normativa relativa alle misure di contenimento del contagio da Sars-COV-2 nei luoghi di lavoro e delle direttive previste dal protocollo condiviso per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo del 07/07/2020.