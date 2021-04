Cinque ragazzi per me, Isabella è la protagonista della puntata 1

Isabella è la protagonista della prima puntata di Cinque ragazzi per me, lo show che vede una single accogliere in casa cinque pretendenti, in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW. Disponibile anche on demand e su Sky Go.

Trovare l’anima gemella non è una cosa semplice e questa è una storia nota, ma in Cinque ragazzi per me tutto è possibile, anche trovare l’amore tra le mura di casa. In ogni puntata una ragazza single ospita in casa cinque ragazzi disponibili ad intraprendere una relazione. Ogni giorno la protagonista sceglierà chi eliminare dei cinque pretendenti al fine di “convivere”, più tempo in casa, con l’uomo scelto. Solo chi ha le “carte in regola” arriverà alla scelta finale. Il trionfo dell'amore?

Protagonista della prima puntata di Cinque ragazzi per me è Isabella. Scopriamo insieme di più su di lei.