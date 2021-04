"Cinque ragazzi per me" al via. Le anticipazioni della prima puntata

Da giovedì 22 aprile, alle 21:15 su Sky e NOW, arriva in Italia, dopo il grande successo riscosso nel Regno Unito, CINQUE RAGAZZI PER ME, una variazione sul tema tra i dating show che ribalta i classici step delle relazioni sentimentali: prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora. Il programma – prodotto da Fremantle – rende la convivenza il primo stadio dei rapporti di coppia, cancellando ogni tipo di filtro o interferenza. In ogni puntata, una donna single in cerca dell’anima gemella accoglie in casa cinque ragazzi – anche loro non impegnati e desiderosi di “fare sul serio” – selezionati in base ai suoi interessi: ognuno di loro avrà caratteristiche e qualità che lei reputa interessanti e necessari per iniziare una storia d’amore.

il miglior primo appuntamento della vita

Andranno a convivere tutti e 6 insieme, e per tutti Cinque ragazzi per me sarà un’esperienza indimenticabile. Per loro sarà il miglior primo appuntamento della vita, perché racchiude tutto quello che un primo appuntamento non potrebbe mai fare. Sotto lo stesso tetto per almeno 4 giorni condivideranno ogni momento della giornata, dalla colazione alla buonanotte; potranno scoprirsi, conoscersi, affezionarsi e conquistarsi, e sicuramente dovranno a mettere da parte tutti i filtri: vivendo per 96 ore nella stessa casa, la spontaneità sarà la chiave vincente. Col passare delle ore, la ragazza avrà la possibilità di eliminare i pretendenti che meno l’avranno colpita: uno dopo l’altro dovranno lasciare l’appartamento, finché non rimarrà solo un ragazzo, quello con cui lei sarà pronta a porre le basi per costruire una storia d’amore.