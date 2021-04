Family Food Fight 2, cos'è successo nella quarta puntata

Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Lidia Bastianich danno il via alla quarta puntata di Family Food Fight 2 . Le 4 famiglie rimaste in gara si giocheranno, come sempre il tutto per tutto, alla conquista dell’ambito premio.

PRIMA PROVA: IL MENU INTERNAZIONALE

Le 4 famiglie rimaste in gara affrontano la prima prova, che vede la creazione di un menu internazionale di tre portate. Insieme alle famiglie, 4 grandi Chef provenienti da tutto il mondo provano a guidare i concorrenti nonostante la lingua.

Partono bene i Dall’Argine e i Vannucchi. I piatti richiesti alle famiglie, seppur di paesi molto lontani, non sembrano spaventarli. Cucina russa per la famiglia Dall’Argine, filippina per gli Autelitano, Eritrea per i Vannucchi e iraniana per i Lufino.

Scaduto il tempo, i giudici iniziano l’assaggio dal tavolo della famiglia Dall’Argine. Per loro solo tanti complimenti per esser riusciti ad arrivare davvero molto lontano in cucina. Si passa agli Autelitano e ai loro piatti filippini. Gusto ottimo, a penalizzarli sarà il mancato impiattamento del dessert?

I Vannucchi hanno lavorato bene, ma i loro piatti mancano di qualche accortezza. Bravi anche i Lufino, qualche errore tecnico ma buono anche il gusto. Come sempre, solo una famiglia può beneficiare del bonus valido per la seconda prova. E la famiglia che ha realizzato il menù migliore sono i Dall’Argine, che per la seconda volta conquistano la coccarda.