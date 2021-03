Family Food Fight 2, cos'è successo nella terza puntata

Cinque famiglie di ristoratori si sono sfidate ai fornelli per aggiudicarsi il tanto ambito posto nelle cucine di Family Food Fight 2, in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno. Nella terza puntata la preparazione della famosa Tarte Tatin determina l’uscita di scena dei Plaitano, che, con l’amaro in bocca, tornano a casa

Cinque famiglie , provenienti da tutta Italia, si affrontano per decretare quale sia la cucina migliore. In palio l’ambito premio di centomila euro. Quest’anno a darsi battaglia sono tutte famiglie di ristoratori . In ogni puntata affronteranno un menu del giorno, una staffetta e un duello finale. A giudicarli, con ancora più rigore, la famiglia allargata più amata d’Italia: Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Lidia Bastianich . Ospiti della terza puntata Ciro e Fabio dei The Jackal ( Family Food Fight con Ciro e Fabio dei The Jackal ) .

PRIMA PROVA: IL MENU DEL GIORNO

Le 5 famiglie rimaste in gara si preparano ad affrontare tre prove ed una eliminazione. La prima prova è sulle “stelle cadenti”, ovvero quegli ingredienti che gli chef stellati non utilizzerebbero mai nelle loro cucine. Ma che a casa sono la nostra salvezza: il comfort food. Per parlarne nel modo giusto ecco che a Family Food Fight fanno il loro ingresso Ciro e Fabio dei The Jackal. Alfonso Lufino si dichiara subito un grande fan. Ma passiamo agli ingredienti della prima prova: prosciutto cotto, formaggio spalmabile, tonno in scatola e wurstel. Le famiglie preparano tre portate “gourmet” con gli ingredienti "comfort" elencati dai giudici. A disposizione 45 minuti per mettere nei piatti creatività e ingegno. In gara anche Ciro e Fabio dei The Jackal. Il clima nella loro cucina è decisamente positivo.

Il tempo utile per completare i piatti è terminato e i giudici si apprestano all’assaggio, si inizia dai The Jackal. Il loro piatto è decisamente molto comfort e poco food. Ciro e Fabio presentano un panino da street food. Meglio anche solo street. “Il vostro futuro nei ristoranti può essere solo come clienti” aggiunge Joe Bastianich.

Napoli in tavola, gli sfizi di Pulcinella e “ma tu vuliv a pizz” sono i tre piatti presentati dalla famiglia Lufino. Cheesecake, ali di pollo e hamburger sono i tre piatti dei Vannucchi. Involtino di pancetta, polpetta dell’agriturismo, cordon bleu di melanzane, ali di pollo e frittata, sono tutte le pietanze gustose, a detta dei giudici, servite dagli Autelitano. I Dall’Argine presentano la svolta della loro attività: il panino mordi-parma. Panino che conquista i palati, in particolare quello di Joe Bastianich. I Plaitano chiudono il giro degli assaggi con le loro portate, tutte uguali e a base di fritto.

L’idea di comfort food presentata dalle 5 famiglie lascia perplessi i giudici. La coccarda e quindi il bonus della seconda prova va alla famiglia Autelitano.