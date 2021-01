Aspettando Italia's Got Talent 2021: 10 golden buzzer indimenticabili

Dalla sesta edizione i giudici hanno avuto la possibilità di avere un pulsante dorato, il "golden buzzer" per mandare il concorrente direttamente in semifinale Condividi:

In attesa della nuova edizione di Italia's Got Talent (Italia's Got Talent, al via la nuova stagione. La parola ai protagonisti) rivediamo alcuni golden buzzer dello show a partire dalla sesta edizione, quando è stato inserito il tasto dorato che, se premuto, manda il concorrente direttamente in semifinale, senza necessità di essere giudicato.

Italia's Got Talent, i golden buzzer 2020 approfondimento Italia's Got Talent: tutti i vincitori delle edizioni passate. VIDEO Il primo giudice a premere il pulsante dorato è stata Mara Maionchi, che ha deciso di premiare il Taekwondo Demonstration Team e il loro talento in voli, giravolte, calci e rotture di tavolette. Tutti e quattro i giudici sono rimasti colpiti dalle abilità del team, ma hanno voluto premiare anche la loro lodevole iniziativa presentata all’inizio dell’esibizione come fondazione umanitaria. Durante la terza puntata è stato Frank Matano a premiare con il pulsante dorato l'attrice e ballerina Claudia Lawrence, 94 anni, volto noto di cinema e tv, che ha cantato “Suzy” mostrando nel suo numero teatro, ballo e canto. Se Frank Matano ha voluto premiare una senior, Federica Pellegrini ha deciso di premere il golden buzzer dopo aver ascoltato la voce del tredicenne Francesco Carrer.

Italia's Got Talent, i golden buzzer delle altre edizioni approfondimento Italia's Got Talent 2020, chi sono i finalisti Del 2019 ricordiamo soprattutto il cantante e pianista rock Antonio Sorgentone, che ha conquistato prima il golden buzzer di Mara Maionchi poi il pubblico da casa, aggiudicandosi il titolo di vincitore dell'edizione. Frank Matano ha invece premuto il tasto per Alex e Alice, una coppia nel ballo e nella vita. “In tutti questi anni a Got Talent, tendenzialmente ho sempre dato il Golden Buzzer a chi mi ha fatto ridere, e invece questa volta mi tremava il cuoricino, ho avuto la pelle d’oca e ho voluto premiare questa cosa” ha dichiarato il giudice. Nel 2017 ad impressionare Claudio Bisio fu Stefano Como con la sua interpretazione di “The Show Must Go On” dei Queen. Nella stessa edizione Frank Matano ha deciso di premiare Francesco Arienzo con un monologo sulla sua infanzia, diventato un momento di grande comicità. Nell'edizione 2017 spicca il golden buzzer premuto sempre da Frank per Lucrezia Petracca, comica di soli 11 anni che ha conquistato i giudici con il suo sketch fatto di silenzi e freddure.