Italia's Got Talent: tutti i vincitori delle edizioni passate. VIDEO

In attesa che riparta il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle, d a mercoledì 27 gennaio su TV8 e in simulcast su Sky Uno, ecco i vincitori delle passate edizioni

Tutto pronto per la nuova edizione di Italia's Got Talent , il programma condotto da Lodovica Comello. Lo show comincerà mercoledì 27 gennaio 2021, su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Tutti i mercoledì alle 21.30 ritroveremo i quattro giudici Frank Matano , Mara Maionchi , Federica Pellegrini e Joe Bastianich .

Italia's Got Talent, i vincitori

Ballerini, maghi, acrobati, cantanti, imitatori e talenti di ogni genere si alterneranno sul palco di Italia's Got Talent per emozionare, divertire e stupire i quattro giudici. Lo studio è il Teatro 5 di Cinecittà, a Roma. Si faranno qui le riprese delle otto nuove puntate (sette di audizioni, più la finale live) di “Italia’s got talent”, show prodotto da Freemantle, in onda da mercoledì 27 gennaio su Tv8 e in simulcast su Sky Uno. Ma facciamo un ripasso dei vincitori delle edizioni passate. Italia's Got Talent del 2020, l'edizione segnata dalla pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), è stata vinta dal ventriloquo Andrea Fratellini & Zio Tore, che ha portato a casa il premio finale di 100mila euro.