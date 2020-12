4 Ristoranti in Emilia Romagna, l'intervista al vincitore

approfondimento

4 Ristoranti, l'intervista a Paolo, miglior ristoratore della Toscana

Dalla moda ai fornelli, raccontaci come nasce l’idea di Cala Zingaro?

Il passaggio dalla moda alla ristorazione è stato molto naturale, amo il contatto con il cliente (cosa che ho sempre apprezzato nei negozi) e avendo molta passione per la cucina mi sono trovato subito a mio agio in questa nuova avventura. L’idea è nata perché dopo anni passati “chiuso” nei negozi avevo voglia di cambiare e il progetto di aprire uno stabilimento mi faceva sentire come a casa, sono nato e cresciuto in riva al mare.

Ti sei definito uno zingaro, anche il menu rispecchia questa tua “attitudine”?

Effettivamente il nostro menu parte dalla tradizione locale con qualche contaminazione dall’estero proprio per questa mia voglia di scoprire il mondo.

Il vostro cavallo di battaglia?

Lo spaghettone cacio pepe cozze (rigorosamente di Cervia) e pesto di basilico è ormai diventato un must nel nostro ristorante nonché il piatto più amato e venduto.

La carta che si è rivelata vincente?

La spensieratezza e la passione per il nostro lavoro hanno sicuramente contribuito a raggiungere il traguardo.

Qual è la prima cosa che noti in un ristorante?

Quando entro in un ristorante la prima cosa che noto è sicuramente l’arredo e la cura per i dettagli.

Su cosa non transigi?

La maleducazione è una cosa su cui non posso mai passare sopra sia dalla parte del cliente che del lavoratore.

La vostra filosofia?

“The place not to be sad” questa è la filosofia del Cala Zingaro, abbiamo voluto creare un luogo dove stress e pensieri devono essere messi da parte per far spazio al relax, piacere del cibo e divertimento.

C’è un ospite illustre che vorreste avere ospite nel vostro ristorante?

Tutti i nostri ospiti sono visti come illustri, se devo esprimere un desiderio mi piacerebbe avere al mio tavolo Valentino Rossi, per la sua tenacia, positività e perché a mio avviso è un grande campione, sia dentro che fuori dalla pista.

Cosa avete portato a casa, al di là della vittoria?

Questa esperienza mi ha lasciato dei ricordi fantastici, ho vissuto una realtà fuori dagli schemi quotidiani, fatto scoprire un mondo nuovo pieni di gente meravigliosa e in gamba e ringrazio tutto lo staff.