4 Ristoranti, l'intervista a Paolo, miglior ristoratore della Toscana

Dopo aver fatto tappa a Milano e in Ciociaria, lo chef più rock del piccolo schermo, nella terza puntata ci porta in Toscana, alla ricerca del miglior ristorante con vigneto della Val d’Orcia e della Val di Chiana (VAI ALLO SPECIALE). E' qui, in questi territori famosi in tutto il mondo per la loro bellezza e il loro patrimonio enogastronomico che Alessandro Borghese proclama il vincitore, Paolo. Lo abbiamo intervistato, ecco cosa ci ha raccontato in poche parole e con gramde entusiasmo, della sua avventura televisiva.