Chi è Fabrizio Fiorani, ospite stasera ad Antonino Chef Academy

Nella produzione originale Endemol Shine Italy per Sky, gli allievi in Aula seguono le lezioni dello Chef, sempre affiancato dal sous chef Simone Corbo, che fa da spalla e supporto ai concorrenti in gara (VAI ALLO SPECIALE). I ragazzi vengono messi alla prova con difficili test sulle tecniche di cucina, i test fuori sede (nella puntata di stasera i ragazzi entreranno nelle cucine del Four Season di Milano), e il fatifdico test di approfondimento in cui un ospite sarà presente in studio, anche in veste di guida. Per la quarta puntata, accanto a Chef Cannavacciuolo, vedremo Fabrizio Fiorani.