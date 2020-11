Antonino Chef Academy, alla prova del dolce. Le anticipazioni

Nel quarto ciclo didattico gli allievi impareranno come trasformare le paure in punti di forza. Dalle colazioni al Four Season di Milano alla tecnologia nella pasticceria con lo chef Fabrizio Fiorani, tutte le anticipazioni. L'appuntamento è su Sky Uno tutti i martedì alle 21.15

Per gli studenti dell’Accademia (LO SPECIALE) guidata da Antonino Cannavacciuolo è arrivato il momento di dare una svolta al proprio percorso didattico, ormai manca sempre meno alle prove decisive che decreteranno chi si aggiudicherà un posto nella brigata di Villa Crespi: martedì 17 novembre, su Sky e NOW TV è il momento del quarto appuntamento con ANTONINO CHEF ACADEMY. Nella produzione originale Endemol Shine Italy per Sky, gli allievi in Aula seguono le lezioni dello Chef – sempre affiancato dal sous chef Simone Corbo – e vengono messi alla prova con un difficile test sulle tecniche di cucina: saranno infatti chiamati a confrontarsi con il proprio tallone d’Achille, e ognuno di loro dovrà affrontare l’ingrediente o la preparazione che più teme, per costruire un gran piatto trasformando così una “paura” in un punto di forza.