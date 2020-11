X Factor, la cover dei Manitoba è “I Wanna Be Sedated” dei Ramones

Nel corso del secondo Live, il duo fiorentino in squadra con Manuel Agnelli, dice addio alla gara canora. Una puntata con doppia eliminazione in cui a uscire di scena è stata anche Eda Marì

L'avventura all'interno del talent show di Sky (VAI ALLO SPECIALE) finisce per Eda Marì (unica rappresentante femminile della suadra degli Over di Mika) e per il Gruppo di Agnelli, i Manitoba sconfitti al ballottaggio in uno scontro che li ha visti sperare fino all'ultimo nella salvezza. Il duo fiorentino dice addio al sogno di arrivare in finale. Nel corso della serata condotta da Daniela Collu e introdotto a distanza da Alessandro Cattelan (X Factor 2020, Cattelan apre virtualmente il secondo Live)

il commento di Emma e il giudizio del pubblico approfondimento X Factor 2020, cosa è successo ieri sera al secondo Live. VIDEO Giorgia e Filippo interpretano con il loro stile indie pop dalle influenze elettroniche una cover da record, stiamo parlando di “I Wanna Be Sedated” dei Ramones, celebre successo della band punk americana del 1978 di cui Emma si dichiara totalmente entusiasta: “Sul palco ci sapete stare, sono una vostra fan, e sono coerente con quello che dico, l'ho sempre pensato che siete bravi, ho ascoltato tutta la vostra discografia e non c'è niente che non mi sia piaciuto”. A Mika è mancata un po' della loro alchimia, mentre Manuelito ammette che in questi Live "non gli sono arrivati". Il pubblico a casa esprime il suo insindacabile giudizio, attraverso il televoto manda la band fiorentina al ballottaggio.