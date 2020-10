4 Hotel, nei borghi medievali della Tuscia. Le anticipazioni

Bruno Barbieri , nel settimo appuntamento del viaggio alla scoperta dei migliori alberghi italiani ( VAI ALLO SPECIALE ), si immerge nelle atmosfere da sogno dei borghi medievali della Tuscia . Un luogo magico e romantico tutto da esplorare , tra i vicoli e le piccole piazze dove il tempo sembra essersi fermato, si familiarizza con un clima autentico e genuino fatto di tradizioni popolari e di eccellenze enogastronomiche. La sfida di Cecilia, Clara, Michela e Federico , martedì 13 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) - sempre disponibile on demand , visibile su Sky Go , su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV - metterà Bruno Barbieri davanti a una scelta difficilissima: chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel della Tuscia?

Dopo questa puntata, il viaggio di 4 HOTEL tra le strutture che rappresentano il biglietto da visita del turismo italiano finirà con l’ultima tappa: Palermo. Tutte le puntate sono state registrate prima dell’entrata in vigore del lockdown per l’emergenza Covid-19.

I quattro protagonisti della puntata nella Tuscia

Cecilia è la proprietaria da tante generazioni del Castello di Proceno, un castello medievale che sovrasta un borgo diffuso a Proceno, nel punto di incontro tra Lazio, Toscana e Umbria. Il borgo è costituito dal castello con torre, al cui interno è presente un museo visitabile, e da altri piccoli edifici adibiti a camere, appartamenti e ristorante. Nel Castello di Proceno si respira la storia. Cecilia, per tutti Pucci, è di origine nobiliare ma non ama quando la si chiama contessa. Ama trattare tutti i suoi ospiti come fossero amici di famiglia.



Clara è la proprietaria di Residenza Palazzo Fortuna, nel centro storico di Civita Castellana. La Residenza Palazzo Fortuna si trova in un palazzo che sorge su preesistenti strutture medioevali ma assume l’attuale forma architettonica nel 1500. La Residenza offre 6 magnifiche suite che uniscono un design contemporaneo ad un’eleganza squisita. Pur non facendo l’albergatrice da molto tempo, Clara ha le idee molto chiare in fatto di hotellerie e ha puntato su un’ospitalità di lusso.

Michela è la direttrice dell’Hotel Relais Falisco, un elegante albergo 4 stelle con 43 camere ospitato in un antico palazzo papale del 1600 nel romantico centro storico di Civita Castellana. Michela è abbastanza nuova nella carriera alberghiera ma la sua passione e determinazione l’hanno subito portata ad amare il suo lavoro.



Federico è il proprietario dell’Antico Borgo di Sutri, un piccolo borgo medioevale situato a Sutri, nel cuore della Tuscia. È immerso in un verde parco di 8 ettari ed è composto da vari edifici tra cui una chiesa in cui tutt’oggi vengono celebrati i matrimoni. Ha uno stile rustico e contemporaneo molto curato. La filosofia del borgo è quella di far sentire le persone a casa personalizzando in ogni modo possibile il servizio di ogni ospite