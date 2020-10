4 Hotel, alla scoperta della Val Rendena. Le anticipazioni

Continua il viaggio con le sfide tra gli albergatori d’Italia, nel sesto episodio, facciamo tappa nell’incantevole Val Rendena, tra Madonna di Campiglio e Caderzone Terme. L'appuntamento è tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno

Per Bruno Barbieri il viaggio Made in Italy di 4 HOTEL, alla scoperta delle migliori strutture alberghiere situate nei territori più famosi e iconici della penisola, sta arrivando alle battute finali. Nelle puntate precedenti tutti gli albergatori in gara hanno cercato di soddisfare le esigenze dello Chef stellato e, nel nuovo inedito episodio di 4 HOTEL - una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia - in onda martedì 6 ottobre su Sky e NOW TV, tra la mitica Madonna di Campiglio e Caderzone Terme, saranno Margherita, Rina, Valentina e Giuseppe a dimostrare tutto il valore delle rispettive strutture. Chi riuscirà ad incantare Bruno Barbieri e conquistare il titolo di miglior hotel della Val Rendena?

Incorniciata da un paesaggio montuoso mozzafiato, la Val Rendena, in Trentino Alto-Adige, è in grado di attirare ogni anno moltissimi visitatori da tutto il mondo, sia in inverno, grazie alle prestigiose località sciistiche come Madonna di Campiglio, sia nel periodo estivo, dove gli appassionati si cimentano in trekking tra malghe e rifugi. Attratti dal fascino delle Dolomiti, i visitatori in Val Rendena possono godere di un'ospitalità genuina ma sempre attenta, anche al tema "green". Un contesto magico per Margherita, Rina, Valentina e Giuseppe che martedì 6 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) - sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW TV - dovranno conquistare e stupire il giudice Bruno Barbieri per diventare la migliore struttura alberghiera della valle.

Protagonisti del sesto episodio sono Margherita, responsabile della reception del Cerana Relax Hotel, struttura dallo stile tradizionale montano situato a Madonna di Campiglio; Giuseppe, presidente e CEO dell'Hotel Chalet del Brenta, un family hotel moderno che strizza l'occhio al "green", nel cuore di Madonna di Campiglio; Rina, proprietaria dell'Hotel Crozzon, una struttura con una storia di quarant'anni tra il centro e le piste di Madonna di Campiglio; Valentina, direttrice del Maso del Brenta, una ex malga trentina del '600 riconvertita in hotel a 4 stelle situato nella località di Caderzone. La location del tavolo del confronto è il famoso salone Hofer all'interno dell'hotel Relais des alpes di Madonna di Campiglio, costruito per allietare con balli e feste regali il soggiorno della principessa d'Austria Sissi.