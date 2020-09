4 Hotel, Bruno Barbieri alla scoperta delle Marche. Le anticipazioni

Dopo l’ esordio da record in Versilia, che con i suoi 507mila spettatori è diventata la puntata più vista di sempre , ritornano le sfide tra gli albergatori d’Italia guidate da Bruno Barbieri nei nuovi, inediti episodi di 4 Hotel . Martedì 8 settembre , lo Chef stellato sarà protagonista della gara – produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia – nelle Marche . Tra mare e colline, dalla costa all’entroterra, le Marche offrono luoghi sorprendenti che negli ultimi anni sono diventati sempre più attrazione per turisti dall’Italia e non solo. Ma cercando bene tra le strutture presenti sul territorio, le sorprese non mancano: tra ryokan giapponesi, villaggi turistici e country house eco-sostenibili, alcune soluzioni riescono davvero a lasciare a bocca aperta i visitatori. E proprio in questi angoli più singolari della regione del Centro Italia Bruno Barbieri porta la gara di questa nuova puntata attesa per martedì 8 settembre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand , visibile su Sky Go , su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV .

Protagonisti dell’episodio marchigiano saranno Toni , uno dei soci del Girasole Eco Family Village , struttura situata sul Lungomare Marina Palmense di Fermo ; Serenella , proprietaria insieme al marito del Wabi sabi culture centre a San Ginesio , in provincia di Macerata, nell’entroterra marchigiano; Ilaria , proprietaria insieme alla famiglia dell’ Ortopì Country Canapa House , a Porto Recanati (Macerata); e Simone , uno dei proprietari del Numa hotel , situato a Numana , Ancona, nella bellissima riviera del Conero. I quattro poi si ritroveranno, per il tavolo di confronto, in una location d’eccezione: Villa Centofinestre di Filottrano (Ancona), immersa nella campagna marchigiana, costruita nel ‘700 come residenza di caccia dei marchesi del luogo.

I quattro albergatori della puntata nelle Marche

approfondimento

Bruno Barbieri 4 Hotel, le foto della prima puntata in Versilia

Toni è uno dei soci del Girasole Eco Family Village, struttura situata a Lungomare Marina Palmense. È un villaggio turistico sul mare, un camping moderno con le comodità e servizi tipici dell’hotelllerie che offre 142 diversi tipi di alloggi: case mobili, bungalow, tende-alloggio con angolo cottura. All’interno della struttura sono presenti tutti i servizi tipici del villaggio, la piscina, la spiaggia privata, il mini market, il ristorante, campi sportivi, parrucchiere, mini club. Il target di clientela è quello del campeggiatore che non vuole rinunciare alla comodità di un albergo pur stando in un campeggio. Tutta la struttura è improntata sul rigoroso rispetto per l’ambiente: l’eco sostenibilità è uno dei pilastri della filosofia ricettiva di Toni.

Serenella è la proprietaria insieme al marito del Wabi sabi culture centre a San Ginesio, nell’entroterra marchigiano. La struttura non è né un Bed&breakfast né un hotel, ma una dimora rurale adibita a locanda ryokan in perfetto stile giapponese, che unisce spiritualità e ospitalità. È un esempio di bio integrazione architettonica rurale giapponese e marchigiana, dove il rispetto della natura e l’eco-sostenibilità sono al centro della filosofia ricettiva. Serenella sostiene che Wabi Sabi è un concetto, un contenitore di passioni in un luogo dalla forte carica energetica: non un luogo per tutti, ma si deve scegliere di andarci, non deve capitare per caso.



Ilaria è la proprietaria insieme alla famiglia dell’Ortopì Country Canapa House, a Porto Recanati. La struttura è composta di sole 5 camere, è interamente eco-sostenibile e realizzata con canapa ed elementi naturali: le mura sono fatte di mattoni di canapa, le lenzuola in canapa anallergica, i piatti a base di canapa e dei prodotti dell’orto biologico situato nel terreno dell’hotel. La villa si presenta come una grande casa di campagna ristrutturata. In giardino è presente una piscina di acqua salata (non c’è cloro) con un angolo idromassaggio. L’obiettivo è stato quello di realizzare una struttura ricettiva completamente eco-sostenibile che utilizza solo materiali naturali nel pieno rispetto dell’ambiente. Ilaria sostiene che le Marche hanno sempre avuto una forte tradizione nell’utilizzo della canapa e lei ha voluto riscoprire quest’antica tradizione.



Simone è uno dei proprietari del Numa hotel, situato a Numana, nella bellissima riviera del Conero. È una struttura nuova composta di 9 camere con stile moderno di design e una vista mozzafiato sul mare. Michele, ingegnere, ha realizzato il progetto personalmente con uno studio di architetti e designers. I colori predominanti della struttura sono quelli del mare e del legno e ricordano quelli di una grande nave dove il mare è visibile da ogni finestra.