4 Ristoranti: Alessandro Borghese e i migliori ristoranti del Cilento

La nona puntata di 4 Ristoranti porta Alessandro Borghese in Cilento per eleggere il miglior ristorante con azienda agricola, Podere Rega di Tiziana. L'ultimo appuntamento è giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Luminosa e ricca di colori la terra del Cilento è la nona tappa dello Chef giramondo. In questa puntata Alessandro Borghese ha avuto come obiettivo quello di eleggere il miglior ristorante con azienda agricola, nella terra dove le materie prime coltivate e prodotte dai ristoratori arrivano direttamente nei loro piatti. Ortaggi, formaggi, insaccati, grano, olio, vino, spezie sono alcuni dei prodotti che Vincenzo, Tiziana, Alessia e Angelo hanno proposto sulle loro tavole per aggiudicarsi il titolo tanto ambito.

Zio Cristoforo

Alessia insieme al marito Stefano gestisce l’azienda agricola e il ristorante Zio Cristoforo. Sala e accoglienza sono una prerogativa di Alessia che ce la mette tutta per far sentire a casa i suoi clienti. Al giro d’ispezione i ristoratori restano perplessi per la scelta del colore blu nella sala, una nuance che ricorda molto il mare e poco la terra. Dopo un primo giro di antipasti a buffet gli ospiti ordinano alla padrona di casa: coniglio alla cilentana, raviolo ripieno con ricotta di bufala e asparagi, pappardelle verdi e capretto al forno. Dal primo all’ultimo, ogni piatto per i ristoratori è una piacevole sorpresa tanto da rievocare emozioni vissute. La genuinità dei prodotti offerti e i sapori tradizionali dei piatti hanno colpito positivamente gli avversari che al momento dei voti assegnano: 5 al servizio per Tiziana, 8 al servizio e 10 al menu per Angelo e 8 al menu per Vincenzo. Alessia con il suo Zio Cristoforo totalizzano 90 punti.

La fattoria del Cilento

Angelo è il proprietario e fattore dell’azienda agricola La fattoria del Cilento. Lavorare la terra per lui vuol dire avere tante soddisfazioni e un appagato senso di libertà. In cucina c’è sua mamma, donna tutto fare e vero motore dell’azienda, che prepara piatti unici. La loro punta di diamante? Sicuramente gli antipasti. L’atmosfera rustica del locale colpisce gli ospiti che preso posto a tavola ordinano: antipasto misto alla celentana, ravioli farciti con crema di patate e provola, petto di pollo bruschettato al limone, polpette dei poveri e spezzatino. La classica cucina della mamma buona e di sostanza e il servizio un po’ “alla buona” fanno totalizzare a La fattoria del Cilento 79 punti. Colpiti in particolar modo dalla veracità di Angelo i ristoratori assegnano: 6 al servizio per Vincenzo, 7 alla location per Alessia e 6 al menu e al servizio per Tiziana.