Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 15 giugno

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, lunedì 15 giugno, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese Kitchen Sound, 1ª TV, ore 13:30 su Sky Uno

Sesta stagione, sedicesimo episodio di Alessandro Borghese Kitchen Sound. Ogni giorno, nuove ricette per rimanere in forma, belle da vedere e buonissime da mangiare. Il nostro chef esalta il meglio della cucina locale con preparazioni fuori dal comune.

Italia’s got Talent (Replica), ore 21:15 su Sky Uno

Finale della quint stagione di Italia’s got Talent. Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano ed Enrico Brignano giudicheranno i loro concorrenti, ma a decidere il vincitore sarà ovviamente il pubblico da casa.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 su Crime + Investigation

Primo episodio della sesta stagione, intitolato “Uno dei nostri”. Omicidi, rapimenti, aggressioni, rapine: a volte, i misteri e i casi più intricati si risolvono grazie alle immagini delle telecamere a circuito chiuso.

Siamo tutti Alberto Sordi?, ore 21:15 su Sky Arte

Un racconto inedito sulla leggendaria vicenda artistica e sulle doti di un interprete e autore capace di raccontare come nessun altro la commedia umana degli italiani del ‘900.

Lobster Wars: a caccia di chele, ore 21:00 su Blaze

Quinto episodio della prima stagione di “Lobster Wars”. Dopo un inverno freddo e particolarmente difficile, la primavera fa il suo timido ingresso. I pescatori però dovranno raddoppiare gli sforzi.

SOS Chirurgia, ore 21:00 su Lei

Seconda stagione, quinto episodio di SOS Chirurgia, intitolato “Elena”. Le protesi di Elena, impiantatele dopo un brutto incidente, provocano fortissimi dolori al suo corpo. La loro sostituzione potrebbe risolvere il problema.

14-18, la grande guerra, ore 20:55 su National Geographic

La grande guerra sui mari – dall’affondamento del transatlantico Lusitania fino alla battaglia dello Jutland, analizziamo la storia della sanguinosa lotta per il dominio dei mari.

Cacciatori vs. prede, ore 21:10 su Nat Geo Wild

Episodio intitolato “Azzardi mortali”. In Russia, un ricercatore non valuta bene le reazioni di un animale che ama e che studia da tanto tempo. E anche in Thailandia e Florida gli uomini lottano contro i serpenti.

Serie TV in onda stasera

MotherFatherSon, ore 21:15 su Sky Atlantic

Terzo episodio della prima stagione di MotherFatherSon. Grazie alle sue conoscenze, Max trasferisce Caden in un ospedale militare per tentare un recupero completo, ma il colonnello Reese non vede di buon occhio la presenza del ragazzo.

911, ore 21:00 su Fox

Quinto episodio della prima stagione di 911: Lone Star, dal titolo “Studs”. Spin-off di 911 con protagonisti Rob Lowe e Liv Tyler che segue le vicende delle squadre di primo soccorso di Austin, in Texas.

The Good Doctor, ore 21:00 su Fox Life

Nono episodio della prima stagione di The Good Doctor, intitolato “Vita Nuova”. Nell’ambito del programma umanitario internazionale dell’ospedale, la squadra di medici di Shaun si occupa di un bambino congolese con una grave malformazione cardiaca.

Legacies, ore 21:15 su Premium Stories

Dodicesimo episodio della seconda stagione di Legacies, ancora più favolosa della prima. Nuovi personaggi tra cui Alexis Denisof e T. Doherty entrano in scena per dare più spinta alla trama.

DC’S Legends of Tomorrow, ore 21:15 su Premium Action

Quarto episodio della quinta stagione di Legends of Tomorrow, dal titolo “Uccidere tutti”. Le leggende devono fermare un pericolosissimo serial killer liberato che, nel 1989, ha fatto una strage durante un ballo scolastico.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School, ore 21:05 su DeA Kids

Sesto episodio della prima stagione di New School, intitolata “La gara degli scatoloni”. Rudy e i gemelli Tim e Tom partecipano all’annuale gara scolastica di equilibrio sulle scatole.

Blaze e le mega machine, ore 21:10 su Nick Jr

Sesto episodio della quinta stagione di Blaze, intitolato “Giocattoli giganti”. Per colpa di Crusher, dei giocattoli giganti imperversano per Axle City, ma Blaze saprà riportare la normalità.

I Thunderman, ore 21:10 su Nickelodeon

Sedicesimo episodio della terza stagione, intitolato “Baciami Nate”. Durante una recita scolastica, Allison dovrà baciare Nate scatenando così la gelosia di Max.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:06 su Cartoon Network

Episodio due della seconda stagione di Gumball, intitolato “Il gigante”. Gumball e Darwin scoprono che la madre di Hector lo fa vivere in un ambiente privo di qualunque tipo di emozione. Avranno il compito di farlo scatenare, e non sarà difficile!

Doraemon, ore 21:00 su Boomerang

Episodio intitolato “Prigioniero dei sogni”. È il compleanno di Nobita, ma nessuno sembra ricordarlo. Deluso, Nobita usa la macchina dei sogni di Doraemon per entrare nei sogni e immaginare un compleanno bellissimo.

I programmi in chiaro

Il Commissario Montalbano, una lama di luce, ore 21:25 su RAI 1

Film italiano del 2013 con L. Zingaretti e C. Bocci. Mentre Montalbano si trova a fronteggiare la depressione della sua compagna Livia, una sposina mette in atto un piano per eliminare suo marito.

Che tempo che fa, ore 21:05 su RAI 2

Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback analizzano i principali fatti d’attualità con ospiti in studio e in collegamento.

REPORT, ore 21:20 su RAI 3

La sanità privata del nostro paese ha guadagnato una cifra ragguardevole dall’emergenza COVID-19. Se ne parla insieme a Sigfrido Ranucci nelle nuove inchieste di Report.

Quarta repubblica, ore 21:25 su Rete 4

Programma alla scoperta dei più importanti temi di attualità, politica ed economia condotto da Nicola Porro.

Striscia la notizia – La voce della resilienza, ore 20:40 su Canale 5

Programma condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. TG Satirico che amplia il suo impegno di denuncia, dando voce a cittadini e consumatori che diversamente non potrebbero trovare una tribuna di sfogo per i loro problemi.

Emigratis, ore 21:30 su Italia 1

Pio e Amedeo sono in viaggio, lontano dai confini italici, pronti a coinvolgere numerosi e divertenti sketch comici volti noti e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Attrazione fatale, ore 21:15 su La7

Film americano del 1987 per la regia di A. Lyne, con Glenn Close e Michael Douglas. Un avvocato viene perseguitato in maniera esasperante da una donna con cui ho avuto un’avventura clandestina.

Premonition, ore 21:30 su TV8

Film americano 2007 per la regia di M. Yapo, con Sandra Bullock e J. McMahon. Thriller che invade il regno dei sogni: una donna riceve la notizia della morte del marito, ma in questa premonizione si cela un segreto.

Piedone d’Egitto, ore 21:25 su NOVE

Film italiano del 1979 per la regia di Steno, con Bud Spencer ed E Cannavale. Il professor Cerullo scopre un nuovo metodo per rintracciare i giacimenti petroliferi e viene rapito. Piedone e il fedele maresciallo Caputo partono alla sua ricerca.

