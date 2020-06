"Dinner Date - Amore in cucina" è su Sky Uno

Lunedì 15 maggio è in arrivo il programma che porta in scena il connubio migliore di tutti: amore e cucina. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 16.00, su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre 455)

Vi è mai capitato di innamorarvi grazie a del buon cibo? A Dinner Date - Amore in cucina , in ogni episodio un concorrente ha la possibilità di scoprire se sia possibile, grazie alla fortunata chance di trovare il vero amore in cucina che gli viene offerta. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 16.00, su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre 455).

approfondimento

4 Ristoranti, le foto dei migliori ristoranti della Carnia

Ecco come funziona questo intrigante programma: un single è chiamato a scegliere tre menù tra i cinque che gli vengono proposti. Una volta effettuata la scelta, i sui tre possibili partner dovranno conquistarlo prendendolo per la gola con una cena romantica in cui le pietanze saranno il fulcro della serata e lo strumento per la conquista. Alla fine della cena l’ospite deciderà chi lo ha colpito di più e sceglierà chi rivedere tra i tre possibili partner.

Amore in cucina è lo show nel quale i gusti personali in fatto di cibo si mescolano al gioco del matchmaking… per tutte le persone single, ma che hanno anche fame!