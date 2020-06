Programmi TV da non perdere stasera, martedì 9 giugno

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese Kitchen Sound, 1ª TV, ore 13:30 su Sky Uno

Dodicesimo episodio della sesta stagione di Kitchen Sound. Alessandro Borghese prepara ricette facili e al tempo stesso straordinarie che raccontano al meglio la storia dell’eccellenza ai prodotti locali.

B Heroes, 1ª TV, ore 13:30 su Sky Uno

Dodicesimo episodio della seconda stagione di B Heroes. In questo episodio intitolato “Accelerazione Mobility” le startup ACBC e Snowit vengono affiancate da Telepass per avviare un percorso di accelerazione tutto da ammirare.

E poi c’è Cattelan, 1ª TV, ore 21:15 su Sky Uno

Decimo episodio della settima stagione di “E poi c’è Cattelan”. Cattelan conduce un nuovo alternativo late night show pieno di musica, spettacolo, interviste e ospiti.

Il crac Parmalat, ore 21:05 su Crime + Investigation

Il racconto della più clamorosa bancarotta fraudolenta di una società privata nella storia dell’economia, ad opera di Callisto Tanzi.

I nazisti e l’arte rubata, Monuments Goering: la grande razzia, ore 21:15 su Sky Arte

Facciamo luce sull’ossessione dei nazisti per l’arte e sui tanti furti di capolavori da loro perpetrati nel corso del Secondo Conflitto Mondiale.

Affari di famiglia, ore 21:00 su Blaze

Episodio sette della ventunesima stagione, intitolata “Che l’affare sia con te”. Rick vola oltreoceano per dare un’occhiata e un’epica collezione di Star Wars, incluso un iconico oggetto del film. La forza sarà dalla sua parte?

La dottoressa Cathy, ore 21:00 su Lei

Quarto episodio della seconda stagione di “Cathy”, intitolato “Bellezza interiore”. La dottoressa si occupa prima di una bimba di tre anni che non vuole farsi sconfiggere dalla spina bifida, e poi lancia un gruppo di supporto per chi soffre di Alopecia.

Disastri in presa diretta, ore 20:55 su National Geographic

Episodio intitolato “Frana in California”. Con il supporto delle immagini, analizziamo i disastri in presa diretta per osservare l’incredibile potere della natura, tra cui una frana in California.

L’incredibile Dr. Pol, ore 21:10 su Nat Geo Wild

Episodio delle nascite di primavera: in Michigan è arrivata la primavera e i dottori si occupano di ogni sorta di animale, dalle renne alle capre. Le nascite, ovviamente, aumentano: riusciranno a gestire le chiamate?

Serie TV in onda stasera

Spartacus – La vendetta, ore 21:15 su Sky Atlantic

Quinto episodio della seconda stagione di Spartacus, dal titolo “Libertus”. Spartacus mette in atto un’audace missione per liberare Crisso dalla prigionia dei Romani, ma un gladiatore della Casa di Batiato complica le cose mettendo a rischio il piano.

911, ore 21:00 su Fox

Quattordicesimo episodio della terza stagione di 911, intitolata “Emergenza al 911”. Un evento drammatico mette in pericolo la vita di Maddie e dei suoi colleghi. Qualcuno ha assalito il call center e preso tutti i presenti in ostaggio.

The Resident, ore 21:00 su Fox Life

Tredicesimo episodio della terza stagione di “The Resident”, intitolato “Conrad torna in gioco”. Per un consulto sui misteriosi sintomi presentati da un giocatore di calcio di alto livello, Conrad finisce per tornare al Chastain, dove non viene accolto granché bene.

God Friended Me, ore 21:15 su Premium Stories

Diciannovesimo episodio della seconda stagione di “God Friended Me”. Miles riceve un nuovo suggerimento di amicizia da Russell Hill, la persona che gli ha restituito il portafoglio quella stessa mattina.

Batwoman, ore 21:15 su Premium Action

Dodicesimo episodio della prima stagione di Batwoman, intitolato “La scelta di Kate”. Sophie e Jacob presentano una petizione al dottor Campbell per la sua testimonianza, che accetta di esaminare Mouse.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School, ore 21:05 su DeA Kids

Episodio ventitré della seconda stagione, intitolato “Rudy dove sei”. Nick e Tim hanno mangiato caramelle scadute e non ricordano nulla della sera prima: dove avranno lasciato Rudy?

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 su Nick Jr

Ottavo episodio della quarta stagione delle Mega Macchine, dal titolo “Rex nei guai”. Blaze e Zeg si trasformano in robot potenti e veloci per superare i vari ostacoli e riportare a casa tre cuccioli di t-rex che si sono smarriti.

I Thunderman, ore 21:10 su Nickelodeon

Quinto episodio della terza stagione dei Thunderman, intitolata “Una giostra da paura”. Hank e Barb vogliono portare tutta la famiglia in un parco divertimenti, ma Max e Phoebe sono terrorizzati da una giostra e pianificano di sabotare la gita.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:06 su Cartoon Network

Secondo episodio della prima stagione di Gumball, intitolato “Il debito”. Parcheggiando la macchina, il signor Robinson evita di investire Gumball che si convince di essere miracolato. Per ripagare il debito, cercherà in tutti i modi di proteggere il suo salvatore.

Doraemon, ore 21:00 su Boomerang

Episodio 670, intitolato “Il giorno di San Valentino”. Le avventure di Nobita e del suo inseparabile Doraemon.

I programmi in chiaro

Con il cuore nel nome di Francesco, ore 20:30 su RAI 1

Carlo Conti e Gianni Morandi insieme per una serata di solidarietà, a sostegno di chi soffre per via dell’emergenza sanitaria.

La fuitina sbagliata, ore 21:20 su RAI 2

Film italiano del 2018 per la regia di M. Esposito. Anna e Claudio devono trovare il coraggio di rivelare alle loro famiglie la fine del loro amore. L’impresa, però, si rivela tutt’altro che semplice.

#cartabianca, ore 21:20 su RAI 3

Trentatreesimo episodio di #cartabianca. Politica, economia, immigrazione, sicurezza, pensioni, cronaca ed Europa. A condurre, una formidabile Bianca Berlinguer.

Fuori dal coro, ore 21:25 su Rete 4

Striscia quotidiana di informazione e attualità condotta dal giornalista Mario Giordano.

La cattedrale del Mare, ore 21:31 su Canale 5

Settimo episodio della prima stagione de La Cattedrale del Mare, serie TV ispirata al celebre romanzo di Ildefonso Falcones. Convinto che Mar stia conducendo Arnau sul sentiero della tentazione, Joan aiuta Elionor con un piano per liberarsene. Margarida Puig fa vista a quest’ultima.

Le iene, ore 21:15 su Italia 1

Uno dei programmi più irriverenti della sezione Mediaset: servizi di approfondimento culturale che propone inchieste e reportage facendo uso del suo stile satirico.

Di martedì, ore 21:15 su La7

Talk show condotto da Giovanni Floris dove confronti politici, reportage e interviste sul campo approfondiscono i temi scottanti della settimana.

Quantum of Solace, ore 21:30 su TV8

Film americano per la regia di M. Forster. Daniel Craig nei panni di James Bond è in cerca di vendetta, guidato dalla seducente Camille, in cerca di una misteriosa donna.

L’acchiappadenti, ore 21:25 su NOVE

Film canadese del 2010 per la regia di M. Lembeck, con D. Johnson. Un duro giocatore di hockey è costretto a scontare una pena sociale: travestirsi da fatina dei denti per i bambini.

