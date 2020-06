B Heroes, la sfida che premia le startup italiane

Le 16 startup selezionate si sono sfidate al cospetto dei selezionatori - Fabio Cannavale , imprenditore, promotore di B Heroes e fondatore di decine di aziende, Lisa di Sevo , presidente SheTech e partner e investor manager di PranaVentures, e Laurent Foata , responsabile del fondo di venture capital Adrian Growth - per approdare prima alla fase dell’accelerazione e poi all’attesissima finale del 10 giugno, che si terrà nell’iconica sede di Borsa Italiana - da sempre molto vicina alle imprese del nostro Paese con un focus importante sul mondo delle start up e delle scale up - a Palazzo Mezzanotte.

approfondimento

B Heroes, scopri il pool di investitori

Quattro sono state le categorie di business in cui le imprese in gara sono state divise: Green-Tech, Med-Tech, Mobility e Education. Calzature componibili e piattaforme private di car sharing; app di social reading e intelligenza artificiale applicata in soccorso per le gravi disabilità; agevolazioni per i viaggiatori attraverso app e piattaforme web e dispositivi di monitoraggio per l’ambiente; e-commerce ecologici e soluzioni green per la casa. Ecco alcuni dei temi a cui si dedicano le 16 startup che abbiamo conosciuto con B Heroes, protagoniste di una sfida a colpi di pitch.

Le start-up finaliste entrano a far parte di ELITE, il private market di servizi integrati, parte del Gruppo London Stock Exchange. Tramite la ELITE Intesa Sanpaolo Lounge, infatti hanno a disposizione un network multi-stakeholder e sono al centro della finanza globale per una loro ulteriore crescita strategica con la possibilità di raccolta capitali.